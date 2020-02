La violence verbale et physique continue d’être le «pain» quotidien d’une partie de la population de la wilaya de Tizi Ouzou. Il ne se passe pas une journée sans qu’une ou plusieurs personnes en fassent souvent l’objet pour un oui ou pour un non. On en veut pour preuve les chiffres alarmants que rendent publics mensuellement les services de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ainsi, de la période s’étalant du 1er au 31 janvier dernier, il a été enregistré pas moins de 77 affaires inhérentes aux crimes et aux délits contre les personnes, à l’instar des coups et blessures volontaires, les menaces et l’injure… Dans ces affaires traitées par les différents services de la police judiciaire, 100 individus y sont mis en cause dont 18 ont été présentés au parquet. Quatre ont été mis en détention préventive, quatre ont été placés sous contrôle judiciaire, neuf ont été cités à comparaître alors qu’un individu a été laissé en liberté provisoire. Dans le même volet, 64 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs, s’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 22 affaires, mettant en cause 26 personnes, dont huit ont été présentées au parquet, deux ont été mises en détention préventive, six ont été citées à comparaître et 11 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a révélé que les mêmes services ont eu à traiter 37 affaires, mettant en cause 50 personnes :

39 personnes impliquées ont été présentées au parquet, 19 ont été placées en détention préventive, deux ont été mises sous contrôle judiciaire, 18 ont été citées à comparaître et six dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique dont l’ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse et outrage à corps constitué, on dénombre 46 affaires traitées, impliquant 57 personnes. Parmi ces dernières, 34 ont été présentées au parquet, dont trois ont été placées en détention préventive, six mises sous contrôle judiciaire, 24 ont été citées à comparaître, une a été laissée en liberté provisoire et 19 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. S’agissant des atteintes aux bonnes mœurs, six affaires ont été classées et où sont impliquées 11 personnes dont sept ont été présentées au parquet: quatre ont été placées en détention préventive, trois ont été citées à comparaître et quatre dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

La même source nous a confié hier qu’au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 12 affaires, impliquant 12 personnes, six ont été présentées au parquet, dont une a été placée en détention préventive, cinq ont été citées à comparaître, et six dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 314 opérations coups de poings ont été initiées durant la période considérée, ciblant

310 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés, marchés, gare routière et chantiers de construction).