En prévision de la rentrée des classes programmée officiellement le 29 septembre prochain, la direction de la formation professionnelle organise des portes ouvertes et une campagne de sensibilisation et d’information sur ses établissements. Cette mission de sensibilisation dure jusqu’au 21 du mois à travers la totalité des établissements que compte la wilaya. Hier, en tant que représentant le wali, le secrétaire général de la wilaya a visité les stands installés au niveau de la Maison de la culture de Bouira Ali Zamoum. Parmi les objectifs retenus la présentation des principales spécialités dispensées par les établissements de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel ainsi que la distribution des supports d’information. L’exposition vise aussi à montrer les différents moyens, ateliers technico-pédagogiques utilisés lors des formations. La direction a convié pour l’occasion ses différents partenaires à l’image de l’école privée Insim, Techno format, l’école Lylia, celle de madame Salima Yaâla… ces établissements privés assurent des formations diplômantes reconnues dans les domaines du management, marketing, de gestion, mais aussi des arts culinaires, de la couture, broderie. Pour les offres de formation pour l’exercice 2019/2020, la direction de la formation professionnelle de Bouira offre 1965 postes pédagogiques en formation présentielle, 2452 en apprentissage, 255 postes dans les écoles privées et 40 pour le mode cours du soir et 2836 places en formation qualifiante soit un total de 7783 places pédagogiques. La wilaya compte 42 établissements dont cinq institut nationaux à Bouira, Lakhdaria, Sour el Ghozlane et M’Chedallah. Bouira vient d’être dotée d’un nouvel Institut national qui ouvre ses portes à l’occasion de cette rentrée. Ces structures offrent 8640 places pédagogiques dont 2230 avec le régime internat. Pour être en symbiose avec le marché de l’emploi, plusieurs spécialités sont dispensées en fonction de la région. Ainsi Lakhdaria, une daïra à vocation agricole, dispose d’un Insfp spécialisé en agriculture. Pour les besoins de l’encadrement, la tutelle dispose de 458 encadreurs dont 116 avec le titre de professeur. Concernant les spécialités, le bâtiment et les travaux publics mènent le bal avec plus de 26% des inscrits. L’hôtellerie et le tourisme ferment le bal avec moins de 2% d’inscrits. A la différence des autres années et pour concrétiser le but de répondre à la demande locale en matière d’emploi, la direction a signé plusieurs conventions de partenariat avec la direction des services agricoles, la direction du centre de rééducation Saïd Abid, ainsi qu’un accord pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour la direction de l’office de la promotion et de la gestion immobilière.