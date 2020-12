Le médiateur de la République, Karim Younès, a affirmé à Sétif que la médiation de la République a reçu à l'échelle locale et au niveau central plus de 8.000 citoyens depuis sa création. Lors d'une séance de travail tenue à l'auditorium Mouloud Kacem Naït Belkacem de l'université Ferhat Abbas, en marge d'une rencontre d'étude sur «le rôle du médiateur de la République dans la nouvelle Algérie», en présence d'élus et responsables locaux, Karim Younès a déclaré que le nombre de requêtes reçues et traitées concernant les collectivités locales au niveau d'Alger seulement a atteint dimanche dernier, 912 requêtes. Le rôle des délégués locaux du médiateur de la République consiste à aider au règlement des différends entre le citoyen et l'administration et à protéger les droits des citoyens, notamment à la justice, a précisé le médiateur de la République