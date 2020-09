C'est un montant de 7,2 millions de DA qui a été consacré à un raccordement récent au réseau d'électricité de la localité du 8 Mai 1945, dans la commune de Hassi-Benabdallah, a informé jeudi dernier, la direction de distribution de l'électricité et du gaz (filiale Sonelgaz) de Ouargla.

Inscrit au titre des opérations de développement en faveur des zones d'ombre, ce projet prévoit la réalisation d'une ligne de 1,18 km et le raccordement d'une cinquantaine de foyers, en plus de l'installation d'un transformateur électrique de 630 kilovolts (KV), mis en service dernièrement, a-t-on précisé.

Cette opération, dont un linéaire de 865 mètres et 30 raccordements, ont été déjà réalisés, fait partie du programme annuel de la Sonelgaz prévoyant la réalisation de 133 opérations de raccordement à l'électricité et au gaz des différentes zones d'ombre de la wilaya.

Par ailleurs, toujours dans l'optique de la politique du gouvernement de développement de ces lieux, une caravane d'aides et de solidarité s'est ébranlée jeudi dernier, d'Adrar, sur l'initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA), ciblant quelque 400 familles vivant dans les zones d'ombre de la wilaya. La caravane, qui a acheminé des colis alimentaires et des produits de désinfection, cible les populations des différentes zones d'ombre de la wilaya, depuis l'extrême Nord de la wilaya déléguée de Timimoun jusqu'aux régions d'Akebli, Matariouane et Ain-Belbel, sur le territoire de la daïra d'Aoulef, a précisé le président du comité du CRA d'Adrar, Mohamed Dlimi.

L'opération vise la consolidation des actions de solidarité et d'entraide des couches sociales défavorisées, en cette conjoncture sensible de pandémie de Covid-19, qui requiert la conjugaison de tous les efforts de lutte et de prévention.

En parallèle, le comité du CRA poursuit, dans la commune de Fenoughil, sa campagne de consultations médicales en direction des nécessiteux, en particulier des personnes âgées et des malades chroniques, ceci, en plus de la remise d'aides de solidarité, selon le même responsable.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué, lundi dernier, que, durant les cinq derniers mois, plus de 2 200 projets de développement ont été lancés dans les régions recensées.

Les zones d'ombre constituent «un lourd dossier qui revêt un intérêt particulier dans le programme du gouvernement, conformément aux instructions du président de la République», et «en dépit de la conjoncture sanitaire que connaît le pays, du fait de la propagation du Covid-19, l'agenda de réalisation des projets de développement a été respecté», s'est félicité Beldjoud devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le ministre avait ainsi fait état de 2 238 projets lancés au cours des cinq derniers mois dans ces zones, dont 686 ont été réceptionnés. Il a rappelé à cette occasion, que la wilaya d'Alger à elle seule compte près de 300 zones d'ombre (299).