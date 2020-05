«Les opérations marathoniennes de recensement effectuées par les responsables locaux, walis, P/APC et chefs de daïras, font état de près de 15 000 zones d'ombre sur le territoire national, qui abritent près de 8,5 millions de citoyens» a déclaré le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,, Kamel Beldjoud, lors de son passage samedi dernier à la télévision publique a indiqué que «l'Etat a une vision précise sur toutes les zones d'ombre, il appartient aux responsables locaux de prendre conscience de ce qui se passe dans leurs régions». Dans ce sens, le ministre a tenu à préciser que le but escompté à travers ces opérations est d'arriver à un équilibre entre les différentes régions du pays et qu'«il est inconcevable qu'une partie des Algériens jouisse d'une vie de confort et à l'abri du besoin, alors qu'une autre partie se trouve dans une situation de précarité et de pauvreté intenables». Des orientations qui ont pris une grande importance depuis la réunion gouvernement-walis où le voile a été levé sur la vie précaire que subissent quotidiennement les habitants de ces régions, à traves un reportage poignant diffusé lors de cette rencontre. Un dossier qui est devenu l'une des priorités des autorités, d'où le lancement des opérations de recensement, conformément aux instructions du président de la République et son engagement à prendre en charge cette partie de la population, qui souffre dans le silence depuis des décennies, « je ne tolérerai jamais des images humiliantes de citoyens vivant au Moyen âge», avait-il déclaré lors de cette réunion Revenant sur l'impératif de réussir à lancer une dynamique de développement dans ces zones d'ombre,, le ministre de l'Intérieur à insisté sur le rôle du citoyen qui, selon lui, doit être élargi à la tâche de suivi et de contrôle des projets inscrits dans la prise en charge économique de ces régions, soulignant que tout un chacun doit respecter le contrôle émanant de la population. Sur un plan technique, Beldjoud a précisé que «les zones d'ombre à travers le territoire national, ont été répertoriées selon la nature des terrains et à travers l'établissement de 15 fiches techniques, pour lesquelles une enveloppe financière de l'ordre de 126 milliards de dinars à été mise en place, aux fins de lancement de 2000 projets, dont 500 projets où les travaux sont finalisés». Un double défi que s'est fixé le gouvernement, dans la mesure où il s'agit d‘une part, de mettre fin aux souffrances de ces populations qui sont tombées dans l'oubli total et laissées pour compte par les gouvernements qui se sont succédé à la tète du pays, et d'autre part, réussir à insuffler une dynamique d'investissement et de développement pour transformer ces zones d'ombre, en zones de création de richesse et d'emplois.