Le tribunal de Sidi M'hamed, à Alger, a prononcé, hier, une peine de prison ferme de 8 ans, assortie d'une amende de 8 millions de DA à l'encontre de l'ex-député FLN, Baha Eddine Tliba, poursuivi pour blanchiment d'argent, obtention de privilèges indus et violation de la réglementation dans le transfert d'argent, dans l'affaire des «ventes» de places pour les législatives de 2017.

Skander Ould Abbès, fils de l'ancien SG du Front de Libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a écopé, de la même peine. Le tribunal a, également, condamné par contumace à 20 ans de prison ferme, l'autre fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis pour les mêmes chefs d'inculpation, en sus de l'obtention d'indus avantages. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de l'abus de pouvoir, Bouchenak Khelladi, ex-SG au ministère de la Solidarité, a été condamné à une peine de 2 ans de prison assortie d'une amende de 200 000 DA, tandis que Mohamed Habchi, un agent immobilier, a été acquitté des charges retenues contre lui.

Le tribunal a également ordonné la saisie de la moitié des biens produits du crime. Le parquet général avait requis, lors du procès, une peine de 10 ans de prison ferme contre Tliba et Skander Ould Abbès tandis qu'une peine maximale a été requise contre son frère El Ouafi. Il a également requis 3 ans de prison ferme à l'encontre de Bouchenak et Mohamed Habchi.