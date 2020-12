La sixième chambre pénale près la cour d'Alger a rendu, hier, son verdict dans le procès en appel de l'affaire des deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat. La cour a confirmé le verdict prononcé contre les principaux accusés, par le tribunal de Sidi M'hamed et revu à la hausse l'amende qui leur a été infligée en première instance. Djamel Oul Abbès a écopé de 8 ans de prison ferme et d'une amende de 10 millions de dinars. Le même prévenu a été reconnu coupable de «détournement de fonds publics» dans le délibéré de la cour. Les méfaits ont été commis entre 1999 et 2010, lorsqu'il était ministre de la Solidarité nationale. Saïd Barkat a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 10 millions de dinars. Les deux anciens ministres ont été jugés pour «dilapidation de deniers publics», «conclusion de marchés en violation de la législation» et «abus de fonction». En outre, l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison ferme et à un million de dinars d'amende. Quant à l'ancien chef du protocole, Saïd Djellouli et Hamza Cherif, président de l'Onéa (Organisation nationale des étudiants algériens) depuis 1998, ils ont été condamnés, chacun à deux ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende de 500000 dinars. L'autre ancien secrétaire général du même ministère sous Saïd Barkat, Ismaïl Benhabilès, a été condamné à un an de prison ferme. Les autres prévenus ont été acquittés. Le parquet général près la cour d'Alger avait requis, le 7 décembre dernier, une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars contre Ould Abbès et une peine de 8 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars contre Saïd Barkat. Le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné, au début de septembre dernier, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat à des peines respectives de 8 et 4 ans de prison ferme avec une amende d'un million de dinars chacun. Egalement impliqués dans cette affaire, l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, condamné à une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars et l'ancien chef du protocole, Saïd Djellouli condamné à 2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende d'un million de dinars et l'autre ancien secrétaire général du même ministère, Ismail Benhabilès, condamné à un an de prison ferme et à une amende de 500000 dinars. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi, en fuite à l'étranger, a été condamné à une peine 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars, avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Pour rappel, Djamel Ould Abbès a occupé le poste de ministre de la Solidarité nationale entre 1999 et 2010. Saïd Barkat lui a succédé à la tête du même département de 2010 à 2012. Sous prétexte de l'urgence, tous les deux recouraient aux associations qu'ils présidaient eux-même ou par des proches pour accomplir des actions de solidarité sur l'ensemble des wilayas du pays. Des organisations à caractère médical et autres organisations estudiantines ont bénéficié de subventions importantes d'un montant global de 1800 milliards de centimes pour achat de bus de transport scolaire, denrées alimentaires, trousseaux scolaires et laptots.