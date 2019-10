Les homicides volontaires et le règne du crime ont dominé ce début du mois d’octobre. Un début d’automne pas comme les autres. Depuis quelques jours, les rapports des services de police et de la gendarmerie, y compris ceux des journaux sont unanimes : la criminalité prend des proportions plus qu’alarmantes dans notre pays.

Les experts et les observateurs estiment que cela est dû à l’entrée massive de la drogue sur notre territoire, à la pression et aux problèmes sociaux. La société est désormais gangrénée par la criminalité et la violence. Il ne se passe pas un jour où les différents services de sécurité ne font pas état d’une série d’affaires criminelles. Elles défraient souvent la chronique. De la petite délinquance à la grande criminalité, toutes formes d’infractions confondues, sont imprimées.

Pas plus tard que la semaine dernière, une affaire de meurtre a secoué le pays, quand un agent de police a tué quatre personnes avec son arme de service et blessé grièvement une cinquième personne à Sidi Lahcen, localité distante de 5 km de la ville de Sidi Bel Abbès, avant de se donner la mort. Cette affaire a explosé la Toile et créé une polémique au sein de la société.

Mardi dernier, un autre homme, la cinquantaine, a égorgé sa propre femme au quartier Ben Badis de Ouled Fayet, à Alger. Puisque la violence est devenue banale, ce dernier a commis cet acte abject, suite à une simple dispute entre lui et sa femme. L’homme s’est ensuite rendu aux services de sécurité pour avouer son crime, selon une source sécuritaire. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour faire la lumière sur ce crime qui a eu l’effet d’une bombe au quartier connu pour être paisible. Constantine a aussi été frappée par une affaire criminelle durant cette semaine.

Un repris de justice a assassiné trois personnes dont un couple, en mois de deux heures de temps. « Il a attaqué vers 13h un couple dans la ville nouvelle d’Ali Mendjeli, tuant le mari et blessant grièvement l’épouse. Cette dernière, âgée de 54 ans, a succombé à ses blessures à l’hôpital de la ville de Constantine », a souligné une source judiciaire, expliquant que lors de son interrogatoire à la suite de son arrestation à la station de bus Palma, le prévenu a avoué aux enquêteurs avoir tué une autre personne, âgée de 50 ans, vers 14h15, au quartier Mena. « L’enquête doit encore déterminer les mobiles de ces crimes », précise la même source. La bêtise humaine n’a pas de limites, à Sétif, les éléments de la Sûreté nationale ont procédé à l’arrestation d’un suspect soupçonné d’être l’auteur du crime ayant coûté la vie à un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années.

La victime, a été égorgé de sang-froid par un individu en moto, suite à une altercation.

« Le crime a eu lieu devant la recette principale de la poste, située en face du siège de la wilaya », indique la même source judiciaire. Les services de sécurité ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre abject…

Des réformes juridiques exhaustives sont nécessaires pour prévenir, réprimer et éliminer la violence dans notre société.