Les forces de l'Armée nationale populaire ont enregistré une importante saisie de kif, mer-credi dernier à In Guezzam, à bord d'un véhicule tout-terrain. Le ministère de la Défense nationale a souligné, à ce propos, dans un communiqué transmis à notre rédaction «dans le sillage des opérations qualitatives visant à lutter contre la criminalité organisée multiforme et à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'Armée nationale populaire en collaboration avec les gardes-frontières a saisi, mercredi 23 septembre, lors d'une patrouille de reconnaissance opérée à In Guezzam en 6ème Région militaire, une grande quantité de kif traité s'élevant à huit quintaux et 40 kilogrammes». Le MDN confirme que la marchandise était «chargée à bord d'un véhicule tout-terrain abandonné par les narcotrafiquants qui ont pris la fuite, à bord d'un deuxième véhicule, en dehors de nos frontières Sud à la vue de la patrouille».

Qualifiée de qualitative, cette opération ajoute la même source « ayant mis en échec une tentative d'introduction de drogue dans le territoire national», prouve la détermination de l'ANP qui réitère la permanente vigilance « son entière disposition, à se mobiliser le long de nos frontières, pour déjouer toutes tentatives d'inonder notre pays par ces substances toxiques». Dans son bilan du 16 au

22 septembre, le MDN avait souligné dans un communiqué «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes à Naâma, une importante quantité de kif traité s'élevant à 3 quintaux et 63,4 kilogrammes, alors que les ser-vices de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont appréhendé, à Béchar, trois narcotrafiquants en leur possession 64 kilogrammes».

Des résultats qui renseignent, à ne pas en douter, sur le travail gigantesque de l'ANP qui intervient sans répit pour combattre ces criminels.