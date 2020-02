«Plus de 80 000 enquêteurs seront mobilisés pour la couverture de l’opération de recensement général de la population qui sera lancée, au début du 2e semestre de cette année. Cette opération qui

permettra la future planification des différents programmes de développement prendra en charge toutes les préoccupations pouvant être soulevées sur le terrain pendant l’opération et », a annoncé, jeudi à Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud en marge de la 2e réunion de la Commission nationale du recensement général de la population et de l’habitat.

Pour les observateurs, cette opération entre dans le cadre de l’établissement d’un état des lieux , et de l’ampleur des dégâts laissés par la gestion chaotique de l’ancien régime, de façon à dégager les priorités des actions à mener dans plusieurs domaines, notamment celui des subventions de l’Etat, dont le besoin de cibler ses aides se fait de plus en plus ressentir, ou celui de la distribution des logements qui croule actuellement sous les affres d’une gestion anarchique.

Dans ce sens, cette opération de grande envergure, rejoint également, les axes importants retenus par le président de la République, pour opérer les changements de gestion et de gouvernance à même d’impacter le quotidien des citoyens, par une justice sociale, comme cela a été prôné lors de ses différentes interventions. A cet effet, le président a ordonné, début février courant, lors du Conseil exceptionnel des ministres, de « préparer une opération de recensement général de la population afin que la politique de la planification nationale soit fondée sur des bases solides, ce qui permettra de déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter notre consommation et nos importations à nos besoins réels ». Relevant « des imprécisions dans certains chiffres relatifs au domaine économique », le chef de l’Etat a rappelé que « l’économie ne repose pas sur des estimations approximatives, mais sur des statistiques exactes ». Et ce en plus de l’instruction donnée pour « la création d’un réseau interactif de statistiques s’étendant à tout le territoire national, de la commune au ministère en charge des Statistiques, en vue de faciliter la maîtrise de l’économie ». C’est donc en totale rupture avec les anciennes pratiques, et en se basant sur la réalité du terrain, que le président de la République, entame la mise en place de bases solides qui serviront à recevoir et contenir les grandes réformes qui vont affecter les secteurs stratégiques, et dégageront les solutions idoines pour les grands problèmes qui font l’objet actuellement de discordes et qui ont contribué à creuser le fossé entre le citoyen et l’Etat. Par ailleurs, il va sans dire , qu’une base réelle et chiffrée de la population ne peut , que renseigner sur le volume de travail et l’ampleur du défi à relever. Pour cela, le gouvernement Tebboune semble axer ses efforts, également sur le double effet, de cette opération, qui ne sera pas dédiée uniquement à établir le nombre exact des Algériens, mais se penchera également sur la nature des différents problèmes qu’ils rencontrent.

Une approche inédite du gouvernement, qui ne manquera pas d’instaurer la transparence qui a fait outrageusement défaut, ces dernières décennies dans la relation, gouvernement-citoyen et qui aura le mérite d’identifier les niches et les âtres de la corruption et de la malversation qui ont été érigés en mode de fonctionnement par les responsables véreux et finira par les élaguer. Ce qui, dans le fond, aura un effet hautement positif et constituera une préparation pour les nouvelles stratégies de gouvernance de l’Etat, notamment celles réservées à la gestion des collectivités locales.