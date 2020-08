L'entreprise Renault Algérie, Rap, vient d'annoncer le lancement d'un plan de départ volontaire des travailleurs. Cette mesure concerne 800 salariés sur les 12 00 employés de l'usine de Oued Tlélat dont la production est à l'arrêt depuis maintenant 6 mois. Après deux périodes de chômage technique, l'usine se retrouve dans l'incapacité de maintenir en place l'ensemble de ses employés. «Des discussions sont en cours. Elles sont lancées par la direction et le syndicat pour s'adapter à la situation de non-activité de l'usine. Les travaux sont toujours en cours», indique-t-on. Rien ne présage un tel destin, du moins pas chez les employés représentés par leur syndicat. Celui-ci, affilié à l'Union générale des travailleurs algérie (Ugta), a annoncé récemment, que «la filiale du constructeur français Renault dont l'usine de montage de voitures est implantée à Oued Tlélat à Oran, continuera à rémunérer ses employés qui devront être mis au chômage technique à partir du 1er mars 2020». La section syndicale Renault Algérie Production a fait état «des accords abordés avec la direction de Renault Production Algérie». Et d'ajouter que «la section syndicale informe l'ensemble des salariés que suite à plusieurs séances de travail avec la direction de Rap, des accords ont été abordés sur la période du chômage technique». L'article 01 du communiqué de la section syndicale a souligné que «le personnel mis en chômage technique durant la période suivante percevra une rémunération: mois de mars 100% du salaire de base; mois d'avril 90% du salaire de base; mois de mai, 90% du salaire de base». L'article 2 prévoit «l'apurement des reliquats de congés annuels pour le personnel concerné au mois de mai 2020» tandis que l'article 03 souligne que «les salariés maintenus durant cette période doivent répondre à une nécessité stricte de service avec une liste nominative, fonction et objectif». «Dans le cas de reprise d'activité au terme de la période citée ci-dessus, le versement de la prime de performance de l'exercice 2019 sera effectué le mois qui suit» souligne l'article 04, alors que l'article 05 précise: «Les salariés mis en fin de contrat seront réembauchés une fois l'activité de l'usine lancée avec maintien de la prime de performance.» L'usine de Renault Algérie Production d'Oran, implanté dans la commune de Oued Tlélat, a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. «Cette décision intervient après l'arrêt des importations des kits SKD/CKD destinés au montage automobile», précise-t-on soulignant que «l'usine n'a rien fabriqué, d'où la situation qui s'est corsée». Du coup, Renault Algérie a lancé «le remboursement de ses clients dont les commandes n'ont pas été honorées, en laissant le choix à ces derniers entre le remboursement de la somme versée dans la semaine qui suit le dépôt de la demande d'annulation ou soit le maintien de la commande, avec maintien du tarif figurant sur le bon de commande». Le 10 mai dernier, le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a validé l'annulation du régime préférentiel pour l'importation des lots SKD/ CKD, pour le montage automobile et autorisé l'importation des véhicules neufs par les concessionnaires.