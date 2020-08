Du logement un peu partout dans les 26 communes composant le territoire de la wilaya d'Oran. Pas moins de 800 unités, dont les travaux sont très avancés, seront réceptionnées dans les prochains jours, elles ont constitué l'ordre du jour des travaux de la rencontre ayant regroupé en fin de journée de dimanche dernier le wali d'Oran et des responsables de plusieurs directions en relation avec l'habitat et le logement dont le directeur de l'Opgi, le directeur de l'urbanisme. Le wali, Abdelkader Djellaoui a fixé un délai de 20 jours pour parachever les branchements en électricité et des aménagements extérieurs de la cité des 2500 Logements située dans le site N°02 à Oued Tlélat. L'Office de promotion et de gestion immobilière a été instruit de désigner les entreprises devant lancer les travaux ces jours-ci. Idem pour la cité des 2500 Logements du site N°01 à Oued Tlélat; la wilaya d'Oran a insisté sur la nécessité de rattraper le retard accusé quant à la réalisation de ce gigantesque projet. Dans ce sens, le wali d'Oran a, tout en instruisant la Sonelgaz d'Es Senia de procéder aux branchements de ces habitations au réseau d'électricité, sommé l'Opgi de mettre en place des entreprises devant achever les travaux des assainissements. Quant au reste du lot, soit 3 000 logements, ces derniers connaissent un taux d'avancement très appréciable, ils seront attribués dans les tout prochains jours.

La rencontre a été sanctionnée par la prise de plusieurs mesures dont celles liées à l'accélération des travaux de 1201 habitations sociales destinées au relogement des occupants des Italydiles, surnommés localement «Bâtiments des Italiens». Ce lot s'ajoute à 1000 autres habitations en chantier dans la commune de Benfréha, 1050 autres logements dans la commune de Misserghine, 5 00 habitations dans la commune de Bousfer, en plus de 1 000 autres logements sociaux d'El Mohguen et Arzew pour lesquels on a tout juste désigné des entreprises, 300 autres unités dans la commune de Aïn El Türck, à l'ouest de la wilaya d'Oran. De par la consistance de ces programmes, la wilaya d'Oran a instruit les commissions de daïra de s'atteler dans l'accélération des listes des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les communes d'Oran, Béthioua, Aïn El Bia, Gdyel, Hassi Mefsoukh, Es Senia, El Ançor, Bousfer, Benfréha, Misserghine et Hassi Bounif. Evoquant les 5000 logements de type Aadl dans le nouveau bloc d'habitat Ahmed Zabana à Misserghine, ces derniers connaissent un avancement notable. Toutefois, la wilaya a mis l'accent sur l'accélération de la cadence des travaux pour livrer cet important lot dans les délais. Le logement promotionnel, LPA, n'est pas en reste et pour lequel la wilaya insiste sur l'accélération des formalités administratives permettant la désignation des entreprises devant lancer le chantier de deux lots dans la partie Est de la wilaya d'Oran, le premier est de 180 logements dans la commune de Béthioua, tandis que le second comprend 175 habitations dans la commune d'Arzew.