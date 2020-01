L’Armée nationale populaire vient de rendre public son bilan annuel durant l’exercice de l’année 2019. Bien que cette période ait été mouvementée et malgré la crise qui la poussera à intervenir dans le cadre de la Constitution, l’ANP du temps du défunt Ahmed Gaïd Salah a été en mesure de poursuivre sa mission en enregistrant un important bilan. Il ressort des résultats établis la neutralisation de pas moins de 40 terroristes, dont 15 ont été abattus dans différentes opérations précises dans les maquis. Dans ce même contexte, le bilan de l’ANP fait état aussi de la reddition de 44 autres et de la découverte de sept corps de terroristes lors de ses investigations jusqu’aux fin fonds des maquis. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l’ANP ont arrêté

245 éléments de soutien au niveau de plusieurs wilayas, grâce à l’exploitation efficace du renseignement. Lors de leurs multiples opérations, l’ANP a pu récupérer des familles entières de terroristes composées de 13 membres, dont les derniers le 31 décembre à Skikda où pas moins de six femmes et sept enfants ont été sauvés, après l’arrestation de trois terroristes. Ajoutons à cela la destruction de neuf ateliers de fabrication de bombes, 295 abris pour terroristes et 750 bombes.

Par ailleurs, des quantités importantes d’armes, de munitions et de produits explosifs ont été récupérées. Il s’agit, selon le bilan, d’une tonne et 8,51 quintaux d’explosifs, 22 fusées, 116 Kalachnikovs, 32 pistolets automatiques, 38 mitrailleuses lourdes 433 fusils de différents calibres, 10 bombes et sept bases de lancement de fusées. Dans ce même chapitre, on compte la récupération de 1725 roquettes, 193.680 balles de différents calibres, 10 drones, 240 réserves de munitions et 33 chargeurs. La lutte antiterroriste n’est pas le seul phénomène, auquel l’ANP fait face.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières, l’ANP a également enregistré un excellent résultat avec l’arrestation de pas moins de 723 narcotrafiquants, 1 909 contrebandiers et 3 001 orpailleurs.