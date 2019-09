Les services épidémiologiques de la direction de la santé de la wilaya d’Oran sont en alerte maximale. Cette alerte a été donnée par les urgentistes des services médico-chirurgicaux du CHU et de l’Etablissement hospitalier spécialisé de Canastel n’ayant pas chômé durant la journée de samedi, réagissant à la hauteur de l’événement en prodiguant des soins hautement spécialisés à des patients, enfants et adultes, souffrant d’une intoxication alimentaire aiguë. En tout, 85 personnes, dont 15 enfants, ont été prises en charge par les praticiens des deux établissements sanitaires. Certains patients, terrassés par de fortes douleurs abdominales, ont même été obligés de subir des lavages gastriques. Et ce n’est pas tout. Sept adultes ont été gardés en observation tandis que 15 enfants ont été transférés vers les services spécialisés de l’Etablissement pédiatrique spécialisé d’El Menzah, ex-Canastel. La première révélation relevée a été faite par les patients ayant tous souligné «avoir consommé, dans un restaurant situé cité El Badr ex-cité Petit, le plat composé essentiellement d’œufs et de viande hachée». Ce plat est localement appelé au nom de « Spécial». Dès que l’alerte fut donnée les policiers de la 6e sûreté urbaine, appuyés par des spécialistes des services épidémiologiques, se sont, aussitôt, rendus dans ledit restaurant et procédé, sur le champ, à l’ouverture de deux enquêtes. La première est policière tandis que la deuxième est microbiologique, c’est-à-dire épidémiologique. Dans le sillage de ce vaste front d’investigations, les spécialistes en épidémiologie ont procédé à des prélèvements des échantillonnages sur des plats servis dont la qualité est très controversée, notamment la viande hachée dont le goût est, à en croire les malades, bizarroïde. Idem pour les éléments de la police scientifique ayant, à leur tour, pris des échantillonnages pour les soumettre aux analyses bactériologiques devant être effectuées au niveau du laboratoire régional relevant de la Sûreté nationale. Cela est survenu alors que les praticiens spécialisés, ont annoncé récemment «la création prochaine de l’Agence nationale sanitaire des aliments qui se chargera de la mise en place du management et du contrôle de la qualité des aliments, et d’un réseau d’alerte placé sous tutelle du ministère du Commerce». Les mêmes spécialistes ont, à cet effet, souligné que les intoxications alimentaires «affectent tous les Etats y compris les pays développés». Et de mettre en avant l’importance d’impliquer tous les acteurs sur le terrain de différents secteurs en plus des médias et des associations de protection du consommateur en vue de faire face à ce phénomène, d’autant que «le citoyen ignore toujours les dangers qui en découlent et les dépenses qui pèsent sur le Trésor public».