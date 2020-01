pour la rentrée de la session de février 2020 de la formation professionnelle, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou propose une offre de 9 184 postes de formations diplômantes et qualifiantes. Ces derniers sont répartis comme suit: 1625 pour la formation résidentielle, 4263 pour la formation apprentissage, 339 pour la formation dans les établissements relevant du secteur privé, 1575 pour les formations qualifiantes professionnelles initiales et 957 autres, enfin postes pour les différents dispositifs de formation qualifiante. Concernant les femmes au foyer, la Dfep de Tizi Ouzou leur propose 519 postes dont 190 en mode cours du soir. Par ailleurs, dans la catégorie des formations dites « passerelle », le nombre de postes est de 155.

Concernant les spécialités qui seront disponibles lors de la session de février 2020, les services de la Dfep, précise l’offre, comprennent 20 branches englobant, dans leur totalité, pas moins de

73 spécialités pour 202 sections en formation résidentielle. En outre, nous avons appris que quatre nouvelles spécialités, par le mode de formation par apprentissage, seront lancées à cette occasion. Il s’agit du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en peinture en « Epoxy » qui sera lancé aux Cfpa d’Iferhounène et des Ouadhias ; du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de façadier dispensé aux Cfpa d’Iboudrarène et d’Iferhounène ; du brevet de technicien (BT) en hôtellerie-restauration (option services en restauration) aux Cfpa de Makouda et d’Akerrou et enfin du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en élevage aquacole au Cfpa d’Azeffoun. En outre, indique-t-on, une filière d’excellence sera lancée au niveau de l’Insfp de Oued Aïssi dans la spécialité « automatisme industriel et efficacité énergétique » et ce, en partenariat avec Schneider. Les locaux pédagogiques qui abriteront la formation de 24 stagiaires ont été aménagés et équipés selon les normes requises par la formation dans l’excellence. « Les candidats sélectionnés vont préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) », apprend-on. Le lancement de la session de février sera aussi une occasion pour la mise en service de nouvelles structures dans le secteur de la formation. Ainsi, en sera-t-il du projet de démolition et de la reconstruction du Cfpa de Djemaâ Saharidj, qui sera réceptionné.

Il offrira une capacité supplémentaire de 300 postes de formation avec toutes les commodités pour accueillir des élèves dans de meilleures conditions, indique le responsable de la communication de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.

Ce dernier précise, en outre, qu’un plan de campagne d’information est mis en œuvre par les établissements et la direction de wilaya, en vue de vulgariser cette offre, à travers l’organisation des portes ouvertes, des caravanes et à travers les réseaux sociaux.

Il faut noter, enfin, que la période des inscriptions s’étalera jusqu’au 15 février prochain. Les journées de sélection et d’orientation sont programmées entre le 16 et le 18 février 2020 alors que la rentrée officielle pour les anciens et les nouveaux stagiaires est prévue pour le dimanche 23 février 2020.

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou précise aussi que les inscriptions par Internet peuvent être faites sur le site du ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels, sinon directement au niveau de la direction de wilaya de la formation à Tizi Ouzou-ville.