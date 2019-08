Un chiffre d’affaires estimé à plus de 9,1 millions de dinars a été dissimulé à la fiscalité, durant le mois de juillet dernier par des commerçants de gros exerçant dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès des services de la direction du commerce (DC). Ce montant, qui a été décelé suite aux interventions des agents de la répression des fraudes et du contrôle des pratiques commerciales, représente en particulier l’acquisition de marchandises non facturées, selon la même source. A l’issue de ces actions de contrôle (1372 interventions), pas moins de 77 infractions ont été relevées, des procès-verbaux ont été établis et transmis aux instances judiciaires, en plus de la saisie de produits alimentaires de large consommation, et des quantités de viandes impropres à la consommation et autres, d’une valeur globale de 108 665 dinars, a-t-on détaillé . Des décisions de fermeture de locaux commerciaux ont été également prises durant la même période contre trois commerçants, a-t-on encore ajouté. Les infractions enregistrées concernent notamment la pratique de l’activité commerciale non conforme au registre du commerce, ou sans local, défaut de registre du commerce, et autres, selon les services de la direction du commerce de la wilaya de Ouargla.