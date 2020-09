Le coût global de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, qui sera inaugurée le 1er Novembre prochain, s'élève à 898 millions d'euros, a indiqué hier le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

«Le véritable coût global des affectations allouées à la construction de ce monument religieux, est de 898 millions d'euros et non trois milliards», comme colporté, a déclaré le ministre, sur les ondes de la Radio nationale. «Un budget en monnaie nationale a été affecté aux entreprises de sous-traitance ayant contribué à la construction de ce monument», a précisé le ministre.

La Grande mosquée d'Alger est la plus grande d'Afrique et la 3e plus grande au monde, après Masdjid Al-Haram de La Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, «Djamadâ El Djazaïr» se distingue, à l'échelle internationale, par son minaret, le plus haut au monde, long de 267 mètres et sa salle de prière de 20 000 m2, pouvant accueillir jusqu'à 120 000 fidèles.