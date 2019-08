Pas moins de 9142 nouveaux étudiants rejoindront les bancs des amphis de l’université Mouloud-Mammeri le 15 septembre, a révélé hier, Ahmed Tessa, recteur de l’université de Tizi Ouzou, qui a assuré que toutes les conditions sont réunies afin que ladite rentrée se déroule dans un cadre adéquat. Toutefois, le même responsable n’a pas nié que, concernant le pôle universitaire de Tamda, des difficultés ne manqueront pas de surgir à cause des 4 mois de grève observée par les étudiants de sciences humaines et qui a engendré un grand retard dans l’exécution des programmes et des examens. Dans le même pôle universitaire, le problème du surnombre ne manquera pas non plus de se poser dès lors que le projet de réalisation de 10 000 nouvelles places pédagogiques traîne en longueur. Mais, a encore assuré Ahmed Tessa, l’équipe dirigeante de l’université trouvera des solutions adéquates pour gérer tous les problèmes qui se poseront, au fur et à mesure. Ahmed Tessa a, en outre, affirmé que cette année, l’université qu’il dirige recevra pas moins de 60000 étudiants au total. Comme on peut le constater, le nombre d’étudiants qui fréquentent l’université de Tizi Ouzou augmente par centaines d’année en année.

Ce qui exige des solutions impératives consistant en de nouvelles infrastructures pour l’accueil des nouveaux bacheliers. Dans ce sens, en 2016, le pôle de Tamda a été renforcé avec 4300 nouvelles places puis, une année après, le même pole a encore été enrichi de 2700 places pédagogiques. Mais malgré cela, le problème du sureffectif ne manquera pas de se poser avec acuité encore cette année. Plusieurs infrastructures devant être réalisées à la même université avancent à un rythme très long et parfois, les projets en question sont même à l’arrêt à l’instar de celui consistant en la réalisation d’une grande bibliothèque. C’est dû à l’instabilité que vit la région, a expliqué le recteur de la même université qui a rappelé que la wilaya de Tizi Ouzou a changé de wali quatre fois en trois années. Pourtant, a-t-il témoigné, tous ces walis étaient dotés d’une très bonne volonté concernant la réalisation dans les délais de tous les projets en cours à l’université. Mais l’instabilité qui frappe de plein fouet la wilaya de Tizi Ouzou n’est pas pour arranger les choses. Pour revenir à la rentrée universitaire 2019-2020, le recteur a rappelé que les inscriptions définitives auront lieu entre le 2 et le 8 septembre alors que la période des recours est prévue durant les deux journées du 8 et 9 septembre. Les résultats des recours seront communiqués aux nouveaux bacheliers les 11 et 12 septembre. Durant la journée du

2 septembre, les inscriptions se poursuivront pour les bacheliers auxquels a été réservée une réponse favorable après le recours en fonction de la moyenne générale obtenue au baccalauréat. Quant à la rentrée universitaire, elle aura lieu le 15 septembre comme cela se fait de manière régulière depuis l’année 2016, a rappelé Ahmed Tessa.