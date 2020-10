Ce sont plus de 91500 nouveaux postes d'emploi qui sont prévus dans le cadre du projet de loi de finances (PLF2021), dont près de 47000 recrutements pour des postes vacants, a affirmé, jeudi dernier, à Alger, le directeur général du budget, Abdelaziz Faïd.

Le DG du budget s'exprimait lors d'une séance organisée par la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat sur les dispositions du PLF 2021. Faïd a affirmé qu'il est prévu la création de 91642 postes d'emploi au titre de l'exercice 2021, avec une incidence financière globale de 35,52 milliards de DA.Ce chiffre prévoit l'ouverture de 44915 nouveaux postes budgétaires, en sus de 46727 nouveaux recrutements pour les postes vacants, selon le même responsable. Dans une énumération détaillée de la distribution des postes, par secteur, Faïd a souligné que les nouveaux postes budgétaires sont destinés essentiellement au secteur de la santé (25780 postes) qui s'est taillé la part du lion, suivi de celui de l'Education nationale (14641 postes). Le recrutement pour les postes vacants prévoit, quant à lui, 12033 postes pour le secteur de l'Education nationale, 7309 pour l'intérieur, 8728 pour l'Enseignement supérieur, 3705 pour les finances et 3649 pour la Solidarité nationale.

Ainsi, le nombre de postes budgétaires sera en hausse, passant de 2293253 en 2020 à 2338168 postes en 2021, et ce, sans prendre en compte les cas de départ à la retraite, prévus pour l'année prochaine. Faïd a estimé, dans ce sens, que le «nombre de postes de travail disponibles dans la Fonction publique dépasse en pratique les besoins et les normes appliquées en temps de crise». Il y a lieu d'indiquer que la masse salariale représente 59,5% du budget de fonctionnement. Concernant le Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip), le DG du budget a affirmé que 41745 bénéficiaires de ce dispositif seront intégrés en 2021. L'opération d'intégration portera sur un total de plus de 355000 bénéficiaires du dispositif durant les trois prochaines années, avec une incidence financière globale de près de 245 milliards de DA, a-t-il ajouté. Il a cependant fait état de certaines complications administratives entravant cette opération, qui seront réglées de façon progressive par les commissions de wilaya, dès novembre prochain. Le DG a aussi indiqué que le budget de fonctionnement, pour l'exercice 2021, prévoit une augmentation des dépenses salariales des travailleurs (directions centrales et services décentralisés) de 63,40 milliards de DA, passant de 2243,50 mds/DA en 2020 à 2306,90 mds/DA en 2021, soit un accroissement de 2,83%). Concernant la masse salariale globale prévue pour 2021, elle est estimée à 3162, 69 milliards de DA, ce qui représente 59,5% du budget de fonctionnement, toujours selon le même responsable.