129 nouveaux élèves sont admis à poursuivre leurs études dans le secondaire vu les résultats du BEM session de septembre 2020.

Sur l’ensemble des 1238 candidats concernés, dont plus de 80 % ne se sont pas présentés aux cen-tres d’examen, seuls 10 42% ont réussi à dépasser le cap.

21 élèves ont décroché l’examen du BEM bien qu’ils aient été déjà admis en ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 9/20 lors des deux trimestres de l’année scolaire. Le taux global de réussite à Béjaïa s’établit ainsi à 92.08%. Un taux global jamais atteint et qui aura forcément des répercussions sur l’organisation pédagogique à la rentrée prochaine, dont la date n’est toujours pas fixée. Sur les 12 788 élèves inscrits en 4e année moyenne, 11 516 ont été admis sur la base de la moyenne 9/20 obtenue durant l’année scolaire, soit un pourcentage d’admission de 90,05%. 21 élèves ont subi de manière facultative les épreuves du BEM bien qu’ils aient déjà une moyenne suffisante pour le passage au lycée. L’importance du nombre d’élèves admis au cycle secondaire posera à coup sûr le problème de surcharge des classes des 1ères années secondaires. Le même problème se posera également au niveau des collèges qui recevront eux aussi un autre nombre exceptionnel d’élèves admis en 1ère année moyenne. Une équation difficile à gérer, de l’avis même des enseignants et cadres du secteur. Un défi, qu’il n’est pas facile de relever sachant la situation actuelle de l’école algérienne qui se singularise par la surcharge des classes d’une part et celle des programmes et des horaires d’autre part, qui ne permettent pas à l’enfant de s’épanouir et d’exercer les activités culturelles et sportives nécessaires pour son évolution mentale et corporelle. « Les établissements sont dans une situation alarmante aggravée par le système d’austérité imposé, le matériel en panne depuis des années sachant que le manque de maintenance et la restauration laissent à désirer », indique le syndicaliste Nabil Ferguenis. Beaucoup d’autres professionnels du secteur n’écartent pas des situations conflictuelles autant au niveau de chaque établissement, qu’à un niveau plus large. Les enseignants qui sont pour la plupart déjà assez remontés par rapport à leur situation statutaire ne rateront pas le prétexte pour rebondir en s’appuyant sur les inconséquences de ces forts taux d’admission. Comment répartir les élèves par classe ? Combien d’élèves comptera chaque division ? Comment élaborer les emplois du temps des enseignants ? Ce n’est là que quelques questions qui surgissent déjà et qui doivent été traitées sans passion. L’école algérienne a déjà vécu une situation similaire lorsqu’il a été décidé de supprimer l’examen d’entrée en sixième. Le cycle moyen s’est retrouvé avec un nombre très élevé d’élèves issus de la 6ème et la 5ème ont été admis en 1ère année moyenne en même temps. Il y a eu certes, beaucoup de problèmes, mais on avait fini par dépasser la situation. Il suffit de s’en inspirer ne serait-ce que pour lancer une démarche pour la prochaine rentrée scolaire