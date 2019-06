Les résultats de l’examen de fin de cycle primaire ont été proclamés dimanche dernier. Le taux de réussite a atteint comme l’avait estimé le ministère de l’Education nationale 83,31%. Le premier responsable du secteur, Abdelhakim Belabed a qualifié ces résultats de très satisfaisants. Lors d’une conférence de presse, animée à l’occasion du coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, le ministre a précisé que sur la base de ces résultats, le taux d’admission (taux de réussite à l’examen + la moyenne de l’évaluation continue) s’élève à 94,90%. Les résultats ont été publiés dimanche à partir de 18h sur le site de l’Office national des examens et concours (Onec). Les élèves de cinquième année avaient passé l’examen de passage au palier du secondaire à la date du 29 mai. Le nombre de candidats à ces épreuves, s’est élevé à 812.655 candidats dont 417 679 garçons (51,40%) et 394 976 filles (48,60%), soit une hausse de près de 2% par rapport à l’année dernière où un total de 797 812 candidats a été recensé à cet examen», avait indiqué le ministère de l’Education nationale. Le premier responsable du secteur avait, par ailleurs, exclu toute éventualité de l’organisation d’un rattrapage pour les élèves qui n’auront pas atteint la moyenne pour le passage au cycle moyen. Les conditions de déroulement de cet examen ont été marquées par une tranquillité apparente. Les élèves ont passé leur examen dans leurs établissements respectifs comme ce fut le cas pour les sessions précédentes. Mesure appliquée rappelons-le pour éviter de chambouler les candidats et de les stresser. Côté sécurité, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) avait mobilisé 62.714 policiers à travers le territoire national en vue de veiller à la sécurisation de 11 937 centres d’examens de fin d’année dont la cinquième. En effet, des policiers étaient postés à l’entrée de chaque centre. La Gendarmerie nationale a quant à elle installé un plan de sécurisation des différentes phases du déroulement des épreuves de fin de cycle primaire.