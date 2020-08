Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a fait état, mercredi dernier à Alger, du rapatriement, de 28 333 ressortissants algériens depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le ministre a précisé que ces opérations avaient nécessité 95 vols aériens et quatre dessertes maritimes entre, notamment l’Europe et l’Algérie. Dans son intervention à l’occasion de la rencontre gouvernement-walis au Palais des nations, Beldjoud a rappelé qu’une enveloppe de trois milliards/DA avait été allouée à l’hébergement et la restauration de ces citoyens dans des établissements hôteliers, « auxquels une première tranche des factures a été versée tandis que l’opération se poursuit ». Pour ce qui est de la solidarité avec les personnes impactées par cette épidémie, le ministre a précisé que « 1,7 milliard/DA a été affecté à l’allocation de 10 000/DA » soulignant que « les 1ère et 2ème tranches de cette allocation ont été versées au profit de 483 000 familles ». « La 3ème tranche a été versée à 232 000 bénéficiaires sur un total de 245 000 », avait-t-il ajouté. Evoquant, par ailleurs, l’installation d’une cellule de crise au niveau de chaque wilaya en vue de suivre la situation et veiller à l’exécution des instructions du gouvernement en matière de lutte contre cette épidémie, le ministre a fait état du recensement de plus de 1 560 unités de confection de bavettes, la distribution, à titre gracieux, de 12 millions de masques de protection.