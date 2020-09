Plan spécial pour la sécurisation de l'examen de fin d'année, le Brevet d'enseignement moyen. La sûreté de la wilaya d'Oran mobilise 950 policiers, ces derniers sont repartis entre 86 centres d'examens. Ce plan est en réalité complémentaire, il entre dans le cadre de la mise en application du protocole sanitaire adopté aussi bien par le ministère de l'Education nationale que par le Comité scientifique en charge du suivi de l'évolution de la pandémie. En tout, 6 662 encadreurs sont mobilisés, à l'effet d'encadrer et de surveiller ces épreuves. Malgré la tendance baissière des contaminations, le temps est tout de même à la vigilance et au respect rigoureux des mesures sanitaires reposant essentiellement sur le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation sociale. Ainsi donc, près de 267 000 candidats se rendront, à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours consécutifs, aux centres d'examen pour y subir les épreuves du Brevet d'enseignement moyen, ces examens se dérouleront dans un contexte particulier, marqué par la menace persistante du Covid-19, d'où les importantes mesures qui ont été prises. Approuvé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19, le protocole sanitaire est mis en place en place par des experts et des professionnels, celui-ci est rigoureusement suivi par un chef adjoint dans chaque centre de déroulement des épreuves. L'adjoint chef du centre s'occupe essentiellement du volet préventif et sanitaire pendant toute la durée de l'examen. Le protocole comprend plusieurs mesures de prévention à prendre en compte et à veiller à son application dans les centres d'examen. Ce protocole, selon les responsables de la direction de l'éducation d'Oran, repose sur la stérilisation et la désinfection de toutes les structures abritant les épreuves, avant, durant et après les examens, y compris les locaux inexploités. De prime abord, la direction de l'éducation, en large collaboration avec la direction de la santé, a mis en place les fournitures médicales nécessaires, tout en ayant désinfecté les bâches à eau. L'intérieur des classes a, selon la même source, fait l'objet d'un important dispositif sanitaire mis en place, à commencer par la distanciation des tables installées de sorte à éviter tout contact étroit entre les candidats, en plus de la distanciation de plus d'un mètre à observer par chacun des candidats, ces derniers étant appelés à porter obligatoirement les masques de protection. Le personnel encadrant les examens est tenu de s'équiper des meilleurs moyens mis à sa disposition. Il s'agit essentiellement de thermomè-tres à infrarouge portatifs, de sacs en plastique en nombre et quantité suffisants, en plus des gels hydro-alcooliques en quantité suffisante, ces derniers sont mis en place un peu partout dans les coins et recoins des établissements scolaires réquisitionnés pour la domiciliation des épreuves, ces moyens de désinfection sont, tel que prévu, à la portée aussi bien des candidats que des encadreurs, en plus des pancartes et bandes colorées, des peintures et des marques de couleur au sol et de barrières physiques, des affiches et guides pratiques contenant les consignes de sécurité à observer.