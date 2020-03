Pour le moment, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été officiellement enregistré en Algérie. Les spéculations vont certes bon train, tout comme les suspicions, mais le nombre officiel reste de 20 personnes contaminées. Ainsi, un Algérien établi à l'étranger a été placé en isolement médical, hier, à Bouira. «Son cas n'est pas confirmé. Cela reste une suspicion», a déclaré le directeur de la santé de cette wilaya de l'est du pays. Plus à l'Est, chez nos voisins tunisiens, ce sont les passagers du ferry algérien Tassili II qui ont été placés en isolement. «97 passagers du ferry Tassili II de la compagnie Algérie Ferries, en provenance de Marseille (France), ont été placés, mardi 10 mars 2020, en isolement de 14 jours à Bizerte, en Tunisie, et ce, pendant la maintenance du bateau», a rapporté, hier, le site tunisien Kapitalis. La même source révèle que les premiers tests de coronavirus de l'équipage ne présentent aucun symptôme du virus. Une autre bonne nouvelle nous vient de Milan. Le consul général d'Algérie dans cette ville, Ali Redjel, a affirmé qu' aucun cas de contamination par le coronavirus n'a été enregistré parmi les ressortissants algériens établis en Italie. «Je tiens à rassurer nos compatriotes vivant en Italie et leurs familles en Algérie, que nous n'avons, fort heureusement, constaté aucun cas de contamination par le coronavirus, parmi les ressortissants algériens qui se trouvent en Italie», a- t-il indiqué dans une déclaration à la Télévision nationale. Il a rappelé que depuis l'apparition du coronavirus en Italie et la prise de mesures préventives par les autorités italiennes compétentes pour éviter la propagation du virus, le consulat général d'Algérie à Milan a engagé «immédiatement» une campagne de sensibilisation en direction des membres de la communauté nationale établie dans le nord de l'Italie qui est la zone la plus touchée par le virus, en utilisant les canaux de communication disponibles, comme les réseaux sociaux et les appels téléphoniques. Enfin, en Algérie, il faut rappeler que le ministre de la Santé a rassuré les citoyens en affirmant que les pouvoirs publics ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie. «En cas de propagation du virus, l'Etat élèvera le niveau d'alerte au maximum pour maîtriser la situation», a soutenu le ministre, insistant sur le fait que la situation est sous contrôle.