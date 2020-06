La polémique sur l'hydrochloroquine s'invite au Conseil des ministres. Abderrahmane Benbouzid a mis en avant les résultats probants qu'a apportés ce traitement dans la lutte contre le coronavirus. «Le protocole de traitement adopté depuis le 23 mars dernier, lequel a prouvé son efficacité avec le rétablissement de 98,2% des patients atteints, sur un total de plus de 16 000 cas traités», a soutenu le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière lors de son exposé sur la stabilité de la situation sanitaire dans le pays.

Une réponse on ne peut plus limpide, à l'Organisation mondiale de la santé, qui a «déconseillé» le recours à ce traitement. Pourtant, les résultats sont là, avec un taux de létalité qui n'atteint pas les 2%. On ne peut pas affirmer encore à 100% que c'est la chloroquine qui est derrière ces résultats mais en tout cas, elle n'a pas provoqué une augmentation des décès, comme le soutiennent ses détracteurs. Faute de mieux, l'Algérie continuera donc à utiliser ce traitements. Surtout que le nombre de personnes diagnostiquées est appelé à s'accroître avec l'augmentation du nombre de laboratoires de diagnostic virologique, passé de 1 à 26 laboratoires accrédités, la disponibilité des kits de dépistage en quantité suffisante ainsi que l'intensification des enquêtes épidémiologiques ciblées. «Cela contribue à la détection de davantage de cas d'infections au cours du dernier mois», a soutenu le ministre, soulignant que le stock actuel en moyens de protection, de prévention et de traitement, reste suffisant.

Il a en outre salué la contribution de l'Armée nationale populaire (ANP) à la lutte contre la pandémie, à travers la mobilisation de tous ses moyens, afin de répondre aux besoins du secteur de la santé. Le président Tebboune a fait part de sa satisfaction des résultats obtenus dans cette guerre face à cet ennemi invisible. Il a néanmoins mis l'accent sur l'impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique. Le chef de l'Etat a tenu à rendre un vibrant hommage aux soldats blancs.

Il a dans ce sens, loué les sacrifices des personnels de la santé, tous corps confondus, tout en faisant part de son admiration personnelle pour eux et la reconnaissance de la nation pour leurs sacrifices. «Ils représentent le symbole du sacrifice et l'Algérie en est fière et ne les oubliera jamais», a soutenu le chef de l'Etat.