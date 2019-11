La France a choisi la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération pour évoquer la crise politique en Algérie mais avec prudence. Dans une message écrit sur twitter, le président français Emmanuel Macron a évité toute immixtion dans les affaires internes du pays et s’est contenté de présenter ses vœux au peuple algérien. «Pour la Fête nationale algérienne, j’adresse mes vœux les plus sincères au peuple algérien et rends hommage à son esprit de responsabilité en cette période cruciale pour son avenir. Je souhaite que nos amis algériens relèvent par le dialogue, en toute liberté, les défis futurs», a écrit Macron. De son côté, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a adressé ses «sin-cères félicitations» et ses «vœux les plus chaleureux à l’Algérie, aux autorités algériennes et au peuple algérien». Dans une déclaration publiée sur France Diplomatie, Le Drian a affirmé que «le seul souhait de la France aujourd’hui, c’est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d’une transition démocratique. C’est en effet, aux Algériens et à eux seuls qu’il revient de décider de leur avenir. C’est ce que nous espérons pour l’Algérie, compte tenu des liens profonds qui nous rattachent à ce pays». Il a également «salué l’esprit de responsabilité, de civisme et de dignité qui prévaut au sein du peuple algérien depuis le début des manifestations et qui suscite l’admiration» ajoutant « nous sommes confiants que cet esprit continuera de s’exprimer pacifiquement, sans entrave, par la voie du dialogue démocratique et dans le respect des libertés d’expression, de la presse et de manifestation». «Dans ces moments historiques, nous continuerons de nous tenir aux côtés de l’Algérie et des Algériens. Nous souhaitons que nos deux pays et nos deux peuples, en total respect des souverainetés nationales, poursuivent leur coopération dans l’esprit de respect mutuel qui la caractérise et qu’elle permette de surmonter ensemble les défis à venir», conclut-il. Le ministre français des Affaires étrangères a également donc tenu à souligner «le respect des souverainetés nationales».