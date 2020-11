S'exprimant à la veille du référendum sur la révision de la Constitution, sur les ondes de la Radio nationale, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a tenu à préciser que l'opération de vote à l'étranger se déroule selon les spécificités et les conditions sanitaires de chaque pays. Il a expliqué que «l'opération de vote a débuté ce vendredi aux USA, en Russie et en Asie, alors que les bureaux de vote des pays européens devaient ouvrir ce samedi. Sauf pour certains pays telle la France où les bureaux de vote attendent les décisions qui vont être prises par les autorités.

Dans cette conjoncture nous avons pris une mesure générale qui instruit nos représentations en Europe de s'acclimater avec les mesures prises dans chaque pays et adapter les conditions des bureaux aux décisions et aux développements générés par l'évolution de la pandémie de Covid-19». Il faut dire que dans une conjoncture aussi particulière, où certains pays ont dû réinstaurer le confinement, et la limitation de déplacement, le vote pour le référendum sur l'amendement constitutionnel, risque de connaître plusieurs perturbations d'ordre logistique et par conséquent finira par influer sur les résultats.

Il s'agit de 43 centres de vote, 356 bureaux de vote à l'étranger, dont la majorité se trouve en Europe et dont l‘ensemble est doté de moyens technologiques modernes, pour permettre à la communauté algérienne établie à l'étranger d'accomplir son devoir et son droit de vote sur la révision de la Loi fondamentale du pays, «Des moyens qui permettent, aujourd'hui, le suivi en temps réel et par visioconférence de toutes les opérations et activités de l'Autorité qu'il drive, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, couvrant ainsi tous les segments de l'Autorité nationale indépendante des élections», a souligné Charfi. Une préparation qui a débuté depuis plusieurs semaines, et qui a pris ses marques lors de l'élection présidentielles, où l'Anie avait joué un rôle central dans la préservation de la transparence et dans l'assurance d'un suivi sans faille.