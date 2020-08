Tout comme les autres événements qui ont eu lieu durant l'année 2020, la présente rentrée scolaire s'invite dans une conjoncture de pandémie, nécessitant des mesures spéciales à travers un protocole d'accord qui doit impérativement répondre aux inquiétudes des parents, du personnel et des élèves.

Quelles sont les mesures prises? A-t-on prévu une distribution gratuite de masques chaque matin et chaque après-midi aux élèves? Les salles de classe sont-elles suffisamment spacieuses pour observer la distanciation sociale lorsqu'on connaît la surcharge des classes? Peut-on assurer une seule vacation pour laisser le temps aux élèves de se restaurer et rejoindre leurs salles de classe? Les établissements scolaires disposent-ils tous d'une réserve d'eau suffisante pour l'hygiène des élèves, des salles de classe, du mobilier scolaire, des sanitaires? A-t-on alloué des budgets conséquents pour l'achat de détergents, de savon, de gel hydro-alcoolique? Les associations de parents d'élèves ont-elles été associées à la réflexion, pour une meilleure implication au respect de ces mesures?

Autant de questions que se posent de nombreux parents, face à la menace réelle d'une nouvelle vague de contaminations. Les premières réponses ne tarderont pas à tomber à la faveur du déroulement des examens de fin d'année. C'est le premier test pour les responsables du secteur, avant la reprise officielle prévue le 4 octobre.

En effet, les 13 578 candidats inscrits au BEM, dont 604 candidats libres, répartis entre 60 cen-tres d'examen et les 15 090 candidats inscrits à l'examen du baccalauréat dont 4 346 candidats libres, répartis sur 54 centres d'examen, découvriront, en même temps les sujets des épreuves, le dispositif organisationnel mis en place par la direction de l'éducation de la wilaya, dans le cadre du protocole sanitaire du déroulement des examens.

Auparavant, «il est prévu deux rencontres avec les chefs des cen-tres d'examen, pour connaître toutes les instructions afin d'assurer une organisation des examens dans un cadre de sérénité et de quiétude», avait annoncé récemment le secrétaire général de la direction de l'éducation, sur les ondes de la Radio Soummam.