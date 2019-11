De ville en ville, de promesses en promesses, et d’engagements en engagements, les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain, ont fait de la première semaine de la campagne électorale, le théâtre de leurs projections politiques et de leurs programmes. Voguant sur les préoccupations phares de la population, les cinq prétendants n’ont eu aucun mal à adapter leurs discours aux aspirations des citoyens. Tour à tour, les candidats à la présidentielle ont fini leur première semaine sur un même fil conducteur, celui de présenter sur un plateau d’argent, les solutions, pour la situation économique, politique et sociale, tant attendues par les Algériens. Et ce en plus de l’inévitable promesse d’instaurer des pensions tous azimuts.

Un phénomène dont les candidats n’ont pas hésité à en user sans modération, envers plusieurs couches de la population. De la femme au foyer, au chômeur, en passant par les personnes handicapées, et sans oublier l’amélioration de celle des retraités, les candidats n’ont eu aucun mal à faire miroiter monts et merveilles aux citoyens désespérés et laminés par des années de promesses non tenues. Toutefois, et c’est précisément le fond du problème, dans la mesure où aucun des candidats n’a précisé de quelle façon, avec quels moyens tous ses engagements seront tenus. Ni comment mettre en pratiques des programmes, certes minutieusement élaborés, sur une assise politique et sociale déchirée par une divergence de visions, qui continue d’alimenter le flou et l’obscurantisme hérité d’une gouvernance outrageusement bancale.

Dans ce sens, pour Tebboune les maîtres-mots demeurent la séparation de l’argent du pouvoir, la préservation des réserves de changes, une nouvelle gestion des revenus des hydrocarbures et l’émergence d’une nouvelle République, le tout confiné dans une enveloppe dont l’intitulé n’est autre que la diversification économique et la lutte conte la corruption. De son côté, Benflis affiche une détermination sans failles, à redresser le niveau de vie des Algériens, axant son action sur une batterie de mesures, en vue d’améliorer le pouvoir d’achat, mettre en place des mécanismes qui permettront une réelle rupture avec l’ancien système, et le lancement de grandes reformes dans tous les domaines.

Pour sa part, le candidat Abdelaziz Belaïd, a opté pour un discours essentiellement basé sur la mobilisation de tous, pour la reconstruction du pays, l’émergence d’un dialogue regroupant tous les courants politiques, la valorisation des capacités de l’Algérie à rebondir dans tous les domaines, et le retour aux valeurs fondamentales de notre identité, celles qui ont fait l’histoire glorieuse de l’Algérie.

Par ailleurs, Mihoubi a préféré rester dans la retenue, en basant ses interventions sur des engagements imprécis de développement et de croissance de l’Algérie, et sur des dossiers qui font déjà l’unanimité auprès des Algériens, à l’image de celui des relations algéro-françaises, impliquant la responsabilité de la France sur les crimes de la période coloniale. Quant à Bengrina , dés le début de la campagne, il a donné le ton, en optant pour le sensationnel, en annonçant, une victoire certaine de son parti, six mois de congé de maternité pour les femmes, et fini la semaine, en prétendant faire trembler de peur le Parlement européen.