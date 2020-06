Le nouveau président directeur général (P-DG) du journal El-Massa, Djamel Laâlami, a été installé, hier, à Alger, en remplacement d'Ahmed Merabet, admis à la retraite. La cérémonie d'installation de Laâlami et des nouveaux membres du conseil d'administration du journal a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Le ministre a présenté sa vision de la restructuration de la presse écrite qui tend à placer à la tête de chaque entreprise médiatique des professionnels du secteur compétents, soulignant que «le choix n'est pas en fonction de l'allégeance».

C'est aussi dans la structuration des entreprises publiques de la presse écrite, qu'il envisage d'allier la gestion professionnelle quotidienne de l'entreprise à un nouveau mode de gouvernance au sein du conseil d'administration, favorisant la coordination entre le travail quotidien de l'entreprise et l'université, a-t-il ajouté. Belhimer a mis l'accent sur l'impératif de garantir la parité dans les structures administratives et de direction des entreprises publiques de la presse écrite, d'autant plus que les femmes, a-t-il dit, représentent plus de 65% des professionnels du secteur. (Dgsn).

