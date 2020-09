Trois ouvriers, dont deux de nationalité étrangère, ont perdu la vie avant-hier dans un chantier de construction de 54 logements dans la cité de Kherrouba, à Mostaganem. Le drame est survenu suite à leur chute du 12e étage d'une grue installée dans le chantier en question. C'est ce que nous avons appris d'un communiqué de la Protection civile locale sur sa page Facebook. Deux victimes sont décédées sur le coup, tandis que le troisième, grièvement blessé, a rendu l'âme à l'hôpital «Ernesto Che Guevara» de Mostaganem. «L'unité de Protection civile de Kherrouba, appuyée par l'unité principale et celle du secteur Amirouche, sont intervenues sur un chantier pour transférer les corps de deux travailleurs étrangers, âgés de 36 et 40 ans», précise le communiqué. La troisième victime était, selon la même source âgée de 38 ans». Ce genre d'incident remet sur le devant de la scène l'insécurité qui sévit sur nos chantiers. Il est là pour nous rappeler la nécessité de prévenir les risques qui s'y trouvent. Une chose est sûre, l'enquête aussitôt déclenchée par les services compétents, pourrait permettre de situer les responsabilités liées à cet accident mortel. Faut-il noter que ce drame n'est pas le premier qui frappe de plein fouet des ouvriers. Et le secteur du Btph est réputé pour être à l'origine d'un nombre important d'accidents du travail.