Le port du masque doit être rendu obligatoire. C’est l’avis partagé par de nombreux observateurs depuis que les pouvoirs publics ont décidé d’étendre la période de confinement partiel. Cette dernière mesure, appelée à être encore plus draconienne, s’est soldée par l’apparition de nouveaux foyers porteurs de risques de contamination.

La réduction du temps imparti pour l’accomplissement des tâches quotidiennes s’est traduit par une sorte de course contre la montre, provoquant des regroupements citoyens plus importants devant les bureaux de poste, les banques, les supérettes et les marchands de légumes.

Les citoyens qui avaient pour habitude de faire leurs emplettes dans l’après-midi se sont joints depuis jeudi dernier, date de l’élargissement du confinement partiel, à ceux et celles qui le font le matin. Conséquemment, de longues chaînes humaines se forment dès le matin sans aucun respect des mesures de distanciation.

Depuis jeudi dernier, un autre phénomène s’est produit devant les sièges de la daïra ou est centralisée la délivrance d’autorisation de circuler, rendue obligatoire depuis l’élargissement du confinement partiel. Un fait, qui a induit un autre genre de regroupement où aucune mesure sécuritaire n’est respectée, malgré la présence des services de sécurité. La distanciation est restée le dernier souci des citoyens demandeurs d’autorisation, qui pour le travail, qui pour des raisons de déplacements ou pour des raisons personnelles.

Tous ces lieux de regroupements sont des foyers potentiellement porteurs de risques de contamination. C’est pourquoi, de nombreux observateurs préconisent comme mesure d’accompagnement le masques obligatoire. Une mesure à même de faire barrière à la transmission du virus Covid-19.

Au moment même où on parle d’une nouvelle mesure concernant le confinement partiel, les pouvoirs publics sont interpellés pour fixer des règles d’accompagnement qui rendraient encore plus efficace le confinement partiel.

Outre l’obligation du port de masques et de gants, il est souhaité de décentraliser la délivrance de ces fameuses autorisations de circulation pour les confier, soit aux commissariats de police et brigades de gendarmerie ou aux maires des différentes municipalités. Une mesure qui réduirait considérablement les regroupements et rendrait davantage fluide l’octroi de ce document.

Des mesures assez simples qui diviseraient plus le risque de contamination dans la région de Béjaïa où les bilans quotidiens donnent froid dans le dos. Classée parmi les régions les plus touchées par la pandémie, l’angoisse gagne un peu plus les habitants, qui, malgré les efforts individuels et collectifs notamment dans les villages, redoutent l’aggravation de la situation d’où l’insistance de rendre le port de masques et de gants obligatoire et l’élimination des foyers porteurs de risques de contamination.

Les parents sont vivement interpellés pour imposer une rigueur intra-muros. Si la discipline et la solidarité seront les maîtres-mots qui guideront le comportement, afin d’espérer inverser la courbe des contaminations, il reste que le mesures obligatoires sont aussi nécessaires pour compléter le tableau qui ne devrait souffrir d’aucun manquement ou faille ouvrant une brèche au virus pour se propager et relever le défi du combat contre cette funeste épidémie.