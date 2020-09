Ils trouvent injustes que leurs commerces demeurent fermés alors que des activités similaires sont autorisées. C'est le dilemme dont veulent sortir les exploitants des boissons alcoolisées à Béjaïa. Trois jours après le mouvement de protestation devant le siège de la wilaya, pour le même motif, les professionnels de la vente des boissons alcoolisées, venus des différentes municipalités de la région, sont revenus à la charge. Ils ne sont pas à leur première manifestation. Après huit rassemblements, tenus au siège de la wilaya, depuis le début du déconfinement partiel, dans des tentatives de rencontrer le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa et voir les modalités de reprise du travail, à l'instar des cafés, restaurants et hôtels, les exploitants des points de vente, bars et restaurants, dûment agréés par l'Etat, ne trouvent toujours pas d'oreille attentive à leurs doléances, pendant que leurs marchandises s'écoulent au vu et au su de tous, au marché noir à des prix élevés et des risques sanitaires considérables.

Pour la énième action vaine, les manifestants repartent bredouilles, comme ce fut le cas mercredi dernier. Déçus et en colère suite au «refus» du wali de donner le «quitus» de réouverture de leurs commerces, ils ont décidé de passer, pour la seconde fois à la fermeture des Routes nationales. Si à Takerietz, lieu prévu pour la fermeture de la Route nationale n°26, la gendarmerie a été la première sur les lieux, empêchant de fait et sans résistance, l'action du jour, ce n'était pas le cas sur la Route nationale n°09 où les manifestants étaient les premiers à occuper les lieux, mais brièvement puisqu'une délégation des frondeurs a été invitée à la wilaya, levant de fait le barrage dressé tôt le matin. Les commerçants de boissons alcoolisées, les propriétaires de bars, ainsi que leurs employés attendent une issue. Leur démarche trouve sa raison d'être dans le fait que le commerce des boissons alcoolisées est passé dans l'informel avec pour conséquences des pertes colossales pour le Trésor public et un danger pour les consommateurs. Plus que cela, ils veulent travailler légalement et obtenir le droit à la réouverture de leurs bars-restaurants et dépôts de vente, comme cela s'est fait pour les autres commerces, avec lesquels ils diffèrent uniquement par le produit mis à la vente. Ce mutisme des autorités, qui refusent on ne sait pour quelle raison, de décider, serait-il lié à la nature du produit commercialisé?

Les représentants de l'Etat, qui ont pourtant bien délivré des autorisations d'activité, n'osent-ils plus parler d'alcool? Reçus après chaque sit-in devant la wilaya par le chef de cabinet, le secrétaire général de wilaya et les responsables de la sécurité, les exploitants de bars, restaurants et points de vente de boissons alcoolisées, repartent à chaque fois bredouilles. Qu'en sera-t-il cette fois-ci encore? La réponse est attendue pas seulement par les exploitants, mais également par leurs clients et les usagers des Routes nationales, qui sont pénalisés eux aussi par cet interdit qui ne dit pas son nom. Un paradoxe qui coûtera cher, bientôt, à la collectivité, tant sur le plan environnemental et sanitaire que sécuritaire. Une chose prohibée attire davantage. Jamais la consommation des boissons alcoolisées n'a atteint le niveau actuel, malgré les fermetures des points de vente et des bars. Et cela les pouvoirs publics le savant bien.