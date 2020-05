La situation politique nationale semble prendre un sens, le moins que l'on puisse dire, d'immobilisme et de figisme le plus plat. Cette situation somme toute objective est inhérente au contexte global dans lequel se trouve le pays en général.

La classe politique vit au rythme d'une léthargie qui frappe toutes les structures politiques et partisanes y'afférentes, c'est une situation inédite dans l'histoire politique du pays. La pandémie de coronavirus, le mois de jeûne ajouter à cela la prolongation du confinement, sont autant de facteurs qui ont contribué à cette léthargie et morosité qui accable la scène politique en général et les partis en particulier.

Est-ce pour autant une raison pour que la classe politique n'adopte pas des alternatives qui s'adaptent avec la conjoncture?

Il est tout à fait clair qu'une situation exceptionnelle exige une alternative et une attitude exceptionnelle pour songer à asseoir les mécanismes d'une dynamique politique qui sied à la nouvelle réalité qui s'impose dans le pays à l'aune de la pandémie de Covid-19 et ses retombées.

La situation de crise majeure comme celle qui frappe le monde en général et le pays en particulier, devrait inciter les politiques à entreprendre des démarches et des initiatives dans l'objectif de faire dans la pédagogie et l'explicatif pour préparer la société et lui suggérer des voies et moyens pour en découdre avec le statu quo embarrassant et le contexte gravissime dans lequel se voit empêtrée la majorité de la population sans avoir la moindre idée des tenants et des aboutissants de cette crise sanitaire majeure et autres crises de nature politique des plus graves.

La classe politique et les partis en l'occurrence, sont considérés comme un instrument de veille et de mobilisation dans les périodes critiques et de crises qui se présentent au pays. De ce point de vue, le rôle de la classe politique est plus que déterminant, il est prépondérant dans la mesure où il apporte sa contribution dans le but de juguler les problématiques et les impasses d'ordre politique, économique et social.

La crise sanitaire majeure de Covid-19 et la situation politique du pays devraient être une opportunité pour la classe politique pour s'atteler à peaufiner et concevoir un nouveau paradigme qui visera la réforme les segments élémentaires de l'Etat et de ses institutions. Au lieu de se confiner dans un silence de cathédrale, la classe politique et les partis en particulier, sont dans l'obligation d'agir et d'interagir dans la perspective de proposer et d'offrir des possibilités d'un changement serein et concret face à l'impasse et au blocage qui frappe de plein fouet l'Etat et la société en général.

Certes, la pandémie de coronavirus est inédite de par le monde, mais cela ne devrait pas inciter les politiques à la résignation et à la démission, bien au contraire, le rôle des partis politiques se fait remarquer avec intérêt et importance durant des situations de crise et d'impasse. C'est là où la classe politique doit interpeller et interroger son imagination et sa force créative pour enclencher un processus de changement qui se proposera comme issue et une solution pour une crise même si elle est récurrente. Les sociétés et les nations se construisent dans la foulée des crises et des scènes chaotiques auxquelles elles font face; c'est une réalité dont la raison humaine fait preuve de conscience et de prudence pour parer à la crise quels que soient son niveau et sa force en termes de retombées et de conséquences.

Les défis du pays sont clairs, la réforme profonde de l'Etat et le parachèvement de l'édifice institutionnel, mais aussi un autre défi qui s'imposent comme urgence, à savoir la révision de la conception de gestion sur le plan économique de fond en comble, surtout que la pandémie de Covid-19 vient de révéler le fossé et les limites d'une gestion biscornue qui a prévalu pendant plusieurs décades, une gestion qui a rompu avec le contenu et le sens humain en faisant de la marchandisation son dada par excellence. La classe politique et les partis en particulier doivent inciter leurs neurones dans cette perspective consistant à concevoir une Algérie de l'après Covid-19 sur la base d'une approche de gestion aux antipodes de celle qui a ruiné l'économie du pays et qui a causé une véritable fracture sociale.