«Nous allons entamer incessamment une opération d’assainissement de ce dossier, afin de donner la priorité aux investisseurs sérieux». Cette affirmation émane d’un ancien wali parti à Oran. Elle a été faite en 2016. Qu’en est-il aujourd’hui ? Rien ne semble avoir changé. Même les lots attribués à de faux investisseurs, aujourd’hui entre les griffes de la justice, sont restés des terrains envahis par les mauvaises herbes. Un dossier pour la réalisation d’une laiterie écume les tiroirs de la direction de l’industrie depuis 2016. L’investisseur n’a reçu aucune réponse à sa demande, quand Bouira voit une dépendance totale en matière de lait. Comme nous l’avions rapporté dans une de nos précédentes éditions, la zone industrielle de Sidi Khaled, commune de Oued el Berdi intéresse à plus d’un titre les enquêtes et l’épuration du dossier du foncier industriel.

Depuis que la justice a été activée pour assainir la situation et combattre la dilapidation des biens publics, des informations font état d’enquêtes et d’instructions contre des personnalités directement mêlées aux affaires louches. Des noms lourds sur l’échiquier national ont bénéficié de terrains à Bouira. Nous citerons Eulmi, Baïri, Haddad… qui ont bénéficié d’assiettes destinées à des projets, mais dont certains n’ont jamais vu le jour. « Chambre 5 du tribunal de Sidi M’Hamed, dossier d’enquête N°19/0031 portant saisie conservatoire des biens fonciers des parcelles de 250 à 272 sises dans la nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled attribuées à la ‘’SPA Savem Ste algérienne de commerce des véhicules et maintenance’’ propriété du groupe Haddad Ali né le 27/01/1967 à Azeffoune wilaya de Tizi Ouzou.»… Ce contenu est celui d’une correspondance adressée par la direction des Domaines de la wilaya de Bouira au président du Groupe national des notaires. Le document est une opposition ferme à l’acte de concession N°298 du 26/04/2017, établi au profit de l’ex-président du FCE, aujourd’hui, aux mains de la justice. Lors de la dernière session APW, le secrétaire général de la wilaya a annoncé l’annulation par voie de justice de 19 projets, ainsi que la récupération de 93 lots comptabilisant 210 000 m² à travers cette zone et les zones d’activité réparties à travers les communes. La question que tout le monde se pose, reste le sort réservé au terrain de l’ex-président du FCE, Haddad, le terrain attribué au groupe Sovac de Eulmi, le terrain affecté au groupe Iveco, mais dont le projet semble avoir été réalisé ailleurs... ainsi que les terrains attribués à d’autres personnes mêlées aux affaires instruites par la justice depuis le 22 février dernier.

Actuellement, cette zone n’a d’industrielle que le nom.

Les projets programmés sont en majorité en cours de réalisation, ou à l’arrêt. Ainsi, sur les 82 projets agréés, uniquement 22 sont pleinement opérationnels, et représentent plus de 6 milliards de dinars d’investissement sur les 40 milliards prévus initialement. On compte aussi 33 projets en cours de réalisation, six à l’arrêt, 15 non lancés et sept autres en cours d’annulation. En matière d’emploi, la situation n’est guère réjouissante, car sur les 6 000 postes initialement prévus, seulement 2 100 ont été créés dans cette zone.