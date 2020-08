Le système de santé algérien est mis à rude épreuve depuis l'apparition du premier cas de cette pandémie mondiale et sa rapide propagation. Malgré le peu de moyens, comparativement à des pays anciens colonisateurs, nos professionnels de la santé ont fait preuve d'un engagement et d'une disponibilité sans égale dans leur combat contre la mort quelquefois aux dépens de leurs santés respectives. Un hommage particulier doit être rendu aux professeurs, médecins, infirmiers, ambulanciers, agents de sécurité, aux administrateurs des structures sanitaires à travers le pays. Cette bonne volonté et cet amour pour la profession ne doivent pas pour autant passer sous silence les dysfonctionnements d'un secteur. Depuis l'indépendance, l'Algérie n'a construit qu'un seul grand hôpital à Oran. Comme pour d'autres secteurs piliers de toute nation, l'éducation et la justice, la santé a subi les mauvaises gestions par le passé. Se cachant derrière le sacro-saint slogan de la «gratuité des soins», le secteur public s'est débattu dans des situations qui ont fini par réduire la compétence, l'initiative pour laisser la place au bricolage, à une gestion approximative et dictée par les conjonctures.

Aucun ministre de la Santé n'est venu avec des propositions en mesure de redonner au secteur la place qui lui échoit dans cette marche vers le développement. Nos hôpitaux sont alors devenus des gouffres à argent, des équipements et du gros matériel ont été importés à coup de milliards de dollars, mais sur le terrain le personnel qualifié faisait défaut et l'impact est devenu nul. Des scanners demeurent non opérationnels, en raison du manque de radiologues. Des parturientes décèdent parce que des maternités ne disposent pas de gynécologues, les cancéreux se débattent dans des états lamentables en raison du manque de médicaments. Même les projets en cours de réalisation sont frappés du gel et il fallait attendre l'arrivée du nouveau président pour assister à une relance de ces projets plus que nécessaires.

Pour revenir à la wilaya de Bouira, il faut rappeler que plusieurs projets tardent à être réceptionnés ou lancés.

Projet d'un CHU annoncé en 2016

La direction de la santé et de la population de Bouira doit s'activer pour réaliser l'EPH de M'Chedallah qui accuse plus de 7 ans de retard, celui d'Aïn Bessem dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de 3 ans, l'EPH de Bordj Khriss qui n'est toujours pas totalement réceptionné, le service des urgences de Sour el Ghozlane qui n'ouvre toujours pas pour un problème d'électricité, l'école paramédicale de Bouira qui continue à être un chantier à l'abandon, l'hôpital Mère et enfant qui n'est toujours pas lancé après un gel, un dégel et plus de 10 ans depuis son inscription.

Quelle suite réserve-t-on au projet d'un CHU annoncé en 2016? Voilà un plan de charge pour cette direction dont les responsables se succèdent sans apporter une quelconque dynamique en mesure de «sauver» ou de «réanimer» la santé à Bouira. Le CHU annoncé en grande pompe en 2014 a finalement atterri ailleurs. Aucun député ni sénateur n'a un jour osé lever la main dans les hémicycles pour dire cette vérité amère aux ministres qui se sont succédé à la tête du département. À moyen terme le manque sera comblé, mais le sceau de l'urgence accentue la pression. Pourquoi l'ancien hôpital a été cédé à une institution républicaine, alors qu'il pouvait être un centre spécialisé.

Le wali de l'époque qui avait fait des trottoirs son dada n'a pas levé le petit doigt pour lancer le CHU.

Il a démoli un CEM en plein centre-ville pour y domicilier un gigantesque siège de la wilaya qui actuellement sert de nid aux pigeons. La cité administrative aujourd'hui à moitié abandonnée pouvait servir de centre pour insuffisants respiratoires. Ce cadre, aujourd'hui, renvoyé n'a jamais fait de la santé du citoyen son souci. Les agressions des personnels, le saccage des structures, qui se généralise telle une traînée de poudre sont un danger qui peut mettre en péril le pays et son avenir.

Le personnel médical agressé

Dans ce cadre défavorable, le personnel médical subit depuis le 17 mars dernier, date de l'enregistrement du premier cas de Covid-19, une pression sans égale. En plus du manque de moyens au tout début, est venu s'ajouter le comportement des citoyens qui ne leur ont jamais facilité la tâche. Ne se fiant point aux recommandations, des parents de malades iront jusqu'à agresser ces personnels dont le seul tort est d'être là pour sauver, des vies. Le cas d'école reste ce cas du directeur de l'EPH qui a eu la vie sauve en sautant de son bureau pour éviter d'être lynché par un groupe venu récupérer une dépouille, alors que le cas obéit à toute une procédure. Comme si cela ne suffisait pas c'est le secteur privé et ses lobbies qui tirent profit de cette situation. La descente aux abîmes continue. La déperdition des valeurs s'étale telle une tache d'huile. La course à la matière ne ménage aucun secteur. Quand ce constat concerne l'enseignant, le médecin, il y a urgence à revenir au droit chemin. Les difficultés du secteur public sont une aubaine au secteur privé qui prend de plus en plus de place. Plus aucun secteur n'échappe à la «fièvre du gain pécuniaire». La tentation est humaine et n'est en fait que la concrétisation de cet égo qui se cache dans chaque être désireux de gagner toujours plus pour vivre mieux. La gravité réside dans le statut et la fonction de l'auteur. La gestion approximative du public profite au privé qui fait recette. Là aussi, l'absence de l'Etat est flagrante.

Le commun des Algériens sait que le barème de remboursement des honoraires des médecins au niveau de la Cnas et Casnos sont fixés à 60 DA pour le généraliste et 100 DA pour un passage chez le spécialiste. Dans la réalité et ce n'est un secret pour personne, le dernier médecin à qui vous rendez visite vous exige au minimum 1500 DA ou 2000 DA, s'il ne recourt pas dans son diagnostic à une radio, une échographie, un électrocardiogramme, un scanner, une IRM... la facture se chiffre en milliers de dinars. Là on doit s'attarder un peu. La prospection avec un appareil est, en réalité, indissociable du diagnostic. Comment faire payer les deux actes séparément? Le hic dans cette affaire reste la Cnas qui à travers sa carte Chifa fait abstraction de tout cela et ne daigne pas rembourser au moins ces 60 DA fixés par un texte qui date de 1962. Les honoraires des médecins ne sont plus remboursés, puisque l'ordonnance est gardée par le pharmacien. Le marché du médicament n'a pas échappé à la mafia politico-financière qui a ruiné le pays pendant plusieurs décennies. Cette mafia est derrière la destruction du groupe Saidal. La nouvelle Algérie passe par une refonte globale et en profondeur du système de santé, de l'éducation, de la justice, trois composants d'une société moderne.