Les commerçants de boissons alcoolisées ne savent plus à quel saint se vouer ni à quelle administration s'adresser. Alors que la majorité des secteurs d'activités a bénéficié d'une reprise progressive dans le cadre des mesures d'allègement du confinement instauré par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, les débits de boissons et les bars-restaurants restent fermés depuis le mois de mars 2020. Ils sont laissés pour compte par des comportements et des attitudes des administrations locales qui font l'amalgame entre l'activité commerciale et les péchés des dieux.

En effet, le maintien de la fermeture des établissements destinés à la vente à emporter des boissons alcoolisées n'a plus rien à voir avec les considérations de sécurité sanitaire. Décidément, rien ne peut justifier leur fermeture aujourd'hui. L'argument sanitaire ne tient plus la route désormais. Depuis le début de la semaine dernière, les cafés et restaurants sont à nouveau autorisés à rouvrir. Quand on compare les espaces commerciaux ouverts, ce n'est pas du tout évident que le bar ou le resto soit plus dangereux que la supérette et au-tres espèces très prisées par les citoyens. Sans parler des magasins de vente à emporter restés fermés pour laisser libre cours aux ventes clandestines. C'est toute une activité parallèle informelle qui s'est largement répandue depuis cette populiste décision. Préférons-nous l'informel au réglementaire où plutôt à l'activité commerciale légale? Tout porte à le croire devant la sourde oreille des autorités locales à appliquer les lois de la République dans toute leur vigueur. Malgré les actions de protestation qui ont été organisées, ponctuées, notamment par des rassemblements devant les sièges de wilaya, étant donné que la décison dépend du premier responsable de cette institution locale, aucune réponse objective ne leur a été avancée. Lors de ces rassemblement, ces commerçants n'ont pas manqué de faire part des impacts socio-économiques de la fermeture depuis presque une année de leurs activités et la prolifération de la vente parallèle de la boisson alcoolisée. Les commerçants protestataires ont qualifié d'arbitraire» la décision de maintenir fermés les débits de boissons et les bars-restaurants. Ils qualifient cette décision de maintenir leur activité fermée à une manoeuvre qui obéit à «une arrière-pensée idéologique», étant donné que les autorités locales «n'ont aucun argument sanitaire à faire valoir, notamment pour les débits de boissons alcoolisées à emporter».