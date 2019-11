Un bras de fer oppose l’Institut international de management (Insim) et l’Institut national supérieur de la formation professionnelle (Insfp) de Bouira. La raison porte sur les conditions d’examen des candidats de cette école privée agréé par l’Etat à son modérateur du secteur public. A chaque fin de formation, les candidats des écoles privées passent un examen d’Etat au niveau de rattachement qui est, pour Bouïra l’Insfp. En effet, sur 72 postulants à l’examen de TS en marketing et management, seuls trois ont été admis alors que le reste a été ajourné. Devant ce résultat catastrophique, la direction de l’institut a voulu connaître les raisons, surtout et selon cette école, que les étudiants ont suivi un cursus conforme aux directives pédagogiques émanant des institutions publiques. Dans un rapport détaillé transmis aux autorités compétentes, la direction parle de 32 copies non corrigées mais où il a été reporté des zéros pour leurs auteurs. La direction soupçonne aussi une volonté délibérée de casser les efforts de cet institut dont la réputation dépasse les frontières nationales et qui est présent dans plusieurs wilayas du pays. Lors d’une rencontre avec les étudiants ajournés et leurs parents, ils ont parlé des mauvaises conditions lors de l’examen. Les étudiants ont parlé unanimement d’un matraquage psychologique avant, pendant et lors des rattrapages à travers des termes désobligeants et une surveillance des plus strictes. «Pour 20 candidats, on nous a mis dans une salle en présence de six surveillants quand dans les salles des stagiaires de l’institut public la surveillance s’est résumée à deux surveillants au maximum. Les surveillants nous blâmaient, criaient au moindre geste et nous changeaient de place, voire de salles…», accusent les étudiants. Une parente parlera même d’une ségrégation, au motif que des surveillants auraient reproché aux stagiaires de l’Insim l’aisance financière de leurs parents. «Vous les riches, aviez l’habitude d’acheter vos diplômes » aurait dit un surveillant à un étudiant. En compagnie du chargé de la communication de la formation professionnelle, nous avons rencontré les surveillants et la directrice de cet institut public. Les enseignants rejettent en bloc les accusations et parlent, pour leur part, d’un examen où tout s’est déroulé dans les normes prescrites par la réglementation. «Il n’y a aucun abus, aucun dépassement. Nous avons considéré ces candidats comme ceux de l’institut.