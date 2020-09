L'échéance du référendum le 1er Novembre de l'année en cours pour doter l'Algérie d'une nouvelle Constitution est en train de prendre un caractère «clivant» par certaines parties dont l'enjeu du référendum dérange beaucoup.

Est-ce la révision de la Constitution qui est l'objet de cette levée de boucliers? S'agit-il du contenu de la mouture de l'avant-projet de ladite Constitution soumise au référendum qui pose problème?

Il est difficile de trancher les deux questions, étant donné que la problématique telle qu'elle est soulevée par certaines parties de l'intérieur et de l'extérieur n'obéit pas à la logique, y compris référendaire en tant que mode opératoire.

Les contradictions politiques comme expression d'un processus en mouvement au sein de la société sont tout à fait normales y compris pour ceux et celles qui assimilent autrement l'avant-projet de la révision constitutionnelle. Il y va de la démarche démocratique d'avoir un regard et une lecture différents, voire de rejet même de cette mouture en question. Mais cela doit être exprimé avec responsabilité et démarcation par un acte qui sera corroboré par un suffrage quoi qu'il advienne, c'est le propre d'un processus démocratique ou référendaire comme expression d'un choix libre reflétant ainsi la volonté populaire d'entreprendre une voie pacifique pour un changement politique serein.

L'on assiste à une campagne visant à dénaturer l'enjeu de la révision constitutionnelle et faire en sorte de rejeter mordicus ce processus référendaire en soi. C'est une espèce de manipulation d'une situation pour revenir au premier carré de la crise politique après le déboulonnage de l'ancien régime et le spectre de l'instabilité institutionnelle qui prévalait à cette époque.

Donc, le problème est ailleurs, c'est-à-dire que la question relève d'une approche qui vise à nuire au processus de changement en cours dans un cadre institutionnel légal et légitime.

La Constitution n'est pas une orthodoxie, il est tout à fait naturel que des Algériens et des Algériennes remettent en cause des articles contenus dans la mouture actuelle qui sera soumise au référendum. La démocratie et l'esprit de débat contradictoire exigent cette démarche qui n'est autre qu'un signe de bonne santé d'une situation politique où les différences et les avis contradictoires doivent être respectés. Mais agir dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens de la remise en cause du processus électoral et démocratique à la fois. Cela n'est l'apanage que des aventuriers qui veulent plonger le pays dans le chaos et le faire sombrer dans l'instabilité institutionnelle et politique.

Le processus démocratique doit être défendu par la force de la loi et les artifices y afférents, c'est le rôle d'un Etat censé protéger les droits des citoyens dans leur quête d'exprimer leurs choix et leurs visions dans la diversité et la différence.

Il n'y a pas de pays qui n'est pas doté d'une Constitution, cela va de soi, sinon, le pays fonctionnera selon la loi de la jungle où tout le monde est contre tout le monde et l'anarchie deviendra le maître de la situation.

L'aventure politique ne sert que les ennemis du pays, ceux-là même font tout pour affaiblir l'Etat national; ceux qui croient que le processus en cours va connaître des déboires et l'impasse, se trompent énormément. Le processus de renouveau national et de changement politique et économique et social est une exigence inéluctable, il est imposé par les choix qui se font sentir via les attentes et les aspirations des pans entiers d'Algériens et d'Algériennes.

Ce changement est tributaire du respect de la légalité constitutionnelle, même s'il faut rejeter la mouture de la révision constitutionnelle, il faut le faire aux côtés de ceux qui considèrent ladite mouture comme judicieuse pour eux. Que chacun exprime sa voix et son choix, mais le référendum est une étape dans le processus global de changement et de la transformation du pays et de la société d'une manière démocratique et dans le calme et la sérénité.