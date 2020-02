La nouvelle Algérie passera incontestablement par une refonte du système éducatif et universitaire. Le Plan d’action du gouvernement, dont les grandes lignes ont été présentées jeudi dernier, lors d’un Conseil des ministres exceptionnel, a fait de ces réformes l’une de ses grandes priorités. «Concernant le développement humain et social, le Plan d’action du gouvernement accorde, notamment une grande importance à ce volet à la faveur d’un programme intégré pour la réforme et le redressement des systèmes de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation et l’enseignement professionnels», est-il souligné dans le communiqué qui a clôturé cette réunion du président avec son Exécutif.

La présidence n’a pas donné plus de détails sur les changements qui seront donc apportés, mais à entendre les dernières sorties du chef de l’Etat, il apparaît clairement que Tebboune compte ouvrir un grand chantier. Il ne se contentera pas de petites réformettes, mais de changements radicaux à même de permettre de révolutionner ces secteurs vitaux pour le pays. D’ailleurs, lundi dernier, lors du précédent Conseil des ministres, il avait ordonné à son ministre de l’Education nationale de ne rien entreprendre pour l’année en cours. «Les changements seront pour l’année prochaine. Il faut arrêter de faire de l’école un champ d’expérimentation», avait pesté le chef de l’Etat. A quoi ressemblera l’école de demain ? La première certitude, et pas des moindres, est que l’école que veut le chef de l’Etat ne sera pas otage des débats idéologiques. «Il est primordial de mettre à l’abri l’école des considérations idéologiques», a-t-il souligné. «Pas question d’autoriser d’autres activités que celles purement pédagogiques au sein des établissements scolaires», a poursuivi le président. Une mise en garde des plus importantes afin d’empêcher les idéologues, de différents bords, de sévir. Fini donc la prise en otage des écoles, universités et autres centres de formation qui se sont transformés, pour certains en lieux d’endoctrinement. «L’école algérienne doit se moderniser et s’adapter aux nouvelles technologies tout en restant ancrée dans l’algérianité», a soutenu Abdelmadjid Tebboune en insistant sur l’utilisation des outils modernes d’apprentissage. Une école qui fera émerger une génération de « digitale natif » pour laquelle le numérique sera un jeu d’enfants. On n’est pas encore à l’apprentissage des bases du codage aux enfants, mais il a demandé une classe pilote numérisée. Ces réformes devraient changer également toute la doctrine universitaire et professionnelle. Nos universités, facultés et centres de formations professionnels devront s’adapter aux besoins du marché. Les formations à la chaîne qui donnent de la quantité et non pas la qualité devraient faire place à des cursus modernes, souples qui se joignent à la réalité du pays. L’école telle qu’imaginée par Tebboune offrira aussi un quotidien meilleur aux écoliers, lycéens et universitaires. Il s’agit, notamment de l’allégement des programmes scolaires, particulièrement pour le cycle primaire, du règlement du problème de la surcharge du cartable scolaire. Aussi, le chef de l’Etat a annoncé d’autres mesures tels que le renforcement des cantines et du transport scolaire à travers tout le territoire national, notamment dans les régions enclavées, les zones rurales et le Sud. Il a aussi insisté sur d’intérêt et le soutien que l’Etat doit accorder à l’enseignant que ce soit sur un plan matériel ou social. De belles promesses donc qui devront, cependant, être tenues contrairement aux années précédentes. Mais en évoquant l’école, le président semble toujours très passionné. On a cette impression d’entendre un grand-père qui s’inquiète pour l’avenir de ces petits–enfants. Cette fois, ce sera donc la bonne ? Wait and see...