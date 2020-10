La nouvelle Constitution accorde une place privilégiée au mouvement associatif constitué en société civile. Associer le citoyen à la prise de décision est une étape dans l'instauration de la démocratie participative. Hélas, certains acteurs sur la scène publique confondent les rôles. Pour bon nombre, cette importance instaurée par le président de la République est perçue comme un remplacement de l'élu qui reste l'unique représentant du peuple et qui exerce le pouvoir public conféré par la loi. La nouvelle Algérie passe par une révision des statuts et prérogatives du premier magistrat de la wilaya. On se plaint auprès du wali, du chef de daïra, mais rarement auprès du maire qui «n'a aucun pouvoir» comme le disent certains. La commune reste le maillon faible dans un organigramme administratif hérité de l'ère coloniale. Au lieu de mairie, sous-préfecture, préfecture, nous sommes passés à baladia, daïra, wilaya... par le passé la commune bénéficiait de plusieurs opportunités et attributions pour subvenir aux besoins de ses administrés. Le président était à juste titre le premier magistrat et avait le pouvoir décisionnel. De nos jours, nos élus sont réduits à de simples employés sous la coupe de chefs de daïras et de walis. Les délibérations des membres exécutifs de l'Assemblée communale sont approuvées ou désapprouvées par des responsables nommés. Quand on sait comment sont ou étaient choisis les chefs de daïras et les walis, sous l'ère des deux décennies de gestion de la «Issaba», on comprend pourquoi de nombreux maires dignes du nom ont fini par jeter l'éponge.

Les attributions des magistrats communaux ont été réduites au point de laisser dire certains que les maires gèrent les déchets ménagers, l'éclairage public, les fichiers de l'état civil et la fourrière canine quand elle existe. Dans les pays qui respectent l'avis du citoyen, plusieurs présidents étaient maires avant de devenir quelquefois des présidents de la République. Les exemples sont nombreux. Chirac, Hollande en France en sont une preuve concrète. Même lors des cérémonies officielles, les walis et les chefs de daïras sont pourvus d'une tenue nationale, quand le maire lui se limite à une écharpe. Lors des distributions de logements, on parle de la commission de wilaya. Un chef de daïra affecté depuis moins de deux ans dans une circonscription ne connaîtra jamais les postulants comme les connaît un maire élu et natif du coin.

La nouvelle Algérie prônée par le président de République passe inévitablement par une révision fondamentale du Code communal. Les mairies doivent avoir plus de latitude plus de prérogatives, plus d'autorité, plus de liberté dans la gestion de leurs communes. Les régies qui, par le passé, rendaient un grand service aux citoyens, et qui étaient une source de revenus au budget communal ont été supprimées. Ces unités s'occupaient de petits travaux, aujourd'hui confiés dans le cadre du Code des marchés publics à des fausses entreprises. Les personnels admis à la retraite ne sont pas remplacés. Les établissements relevant de l'autorité des maires sont souvent dans un état lamentable en raison du manque de ressources. Le cas d'école est celui des cantines scolaires du primaire. La mairie qui a la charge de la gestion ne dispose pas de postes budgétaires et ne peut ainsi réserver des cuisiniers, des aides cuisiniers, un personnel d'entretien, un personnel de gardiennage...la solution: le repas froid aux élèves.