Le nombre, assez important, de 30 000 logements, qui seront distribués par l'Aadl (Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement) d'ici la fin de l'année, a déjà été annoncé, concrètement, bien avant octobre 2020 et leur distribution effectuée début novembre à travers tout le pays. En effet, la construction, l'achèvement et la distribution de nouveaux logements bat son plein et se concrétise au fur et à mesure dans tout le pays. On peut citer le lancement en 2019 du projet de 1 065 Logements dans la wilaya de Biskra ainsi que la relance des travaux suspendus en 2015, pour un projet de construction de logements de 800 unités. Dans la même wilaya, un taux d'avancement de 95% est relevé au niveau d'un quota de 1000 logements sur une nouvelle extension d'un projet déjà réalisé. À Tipasa, la livraison de 5000 logements devrait se faire, au plus tard, à la fin du 1er trimestre 2021 a annoncé Labiba Ouinaz, walie. Elle précisera que le taux d'avancement des travaux sur pas moins de 14 sites varie entre 35 et 90%. Elle citera également que 1000 unités avaient été distribuées, ces derniers temps, à Bou Ismaïl et Tipasa. Par ailleurs, le directeur général adjoint de l'Aadl, Fayçal Zitouni, a confirmé mercredi à Blida la clôture de l'opération de distribution de 30000 logements Aadl, lancée début novembre, à travers le pays. S'exprimant en marge de la cérémonie de remise des clés de 4605 logements Aadl aux souscripteurs du programme 2013, Zitouni a indiqué que «l'agence a tracé, en coordination avec les walis concernés, un programme de distribution de 30000 logements de type location-vente à travers nombre de wilayas, dont Tipasa, Mascara et Blida». Il annoncera, à cette occasion que «l'opération de distribution sera clôturée fin 2020». Ainsi, une opération de remise des clés de 4605 logements Aadl, réalisés au niveau de cinq sites de la nouvelle ville de Bouinan (Blida), a été entamée, mercredi, au profit des souscripteurs de 2013 des wilayas d'Alger et de Blida, a-t-on appris du directeur régional de l'agence, Fouad Mekarni, qui a affirmé que les cités disposaient de toutes les commodités nécessaires.