«A travers la campagne que nous avons effectuée avec nos propres moyens, dans 21 wilayas, sans embûches, nous avons eu l’occasion de rencontrer toutes les couches de la population, et de nous rendre compte de leurs préoccupations », c’est ce qu’a déclaré le candidat à la présidentielle, Abdelaziz Belaïd, lors de la conférence de presse qu’il a tenue ce dimanche à l’hôtel El Djazair, à Alger.

Dressant le bilan de ce travail de proximité, le candidat du front El Moustakbel, a tenu à préciser que « j’ai été amené après cette campagne à apporter des éléments nouveaux dans mon programme : mettre en place si je suis élu président, une commission d’experts pour la révision complète de la Constitution, qui sera soumise par voie de référendum au peuple, et fera l’objet d’un dialogue avec tous les courants politiques et la société civile.

Comme je me suis engagé à réformer dans le but de la moderniser, l’administration fiscale, de rencontrer les différents syndicats des travailleurs, dans le but de revoir les salaires, afin de permettre aux Algériens d’avoir une vie décente, de renforcer les organismes de lutte contre la mauvaise gestion, la corruption et la rationalisation des dépenses des institutions de l’Etat».

Sur le même élan, Abdelaziz Belaïd est revenu sur les engagements phares de son programme, tels que la récupération de l’argent dilapidé et la création de quatre pôles hospitaliers, d’un million de postes de travail dans le secteur de l’agriculture et du tourisme, de libérer l’accès aux assiettes foncières pour la création de 1000 villages touristiques, et la création de 100.000 petites exploitations agricoles sur une assiette de 1 million d’hectares.

Dans ce sillage, Abdelaziz Belaïd a tenu à rappeler que son programme porte également sur l’importance de mettre fin à la crise du logement, de réserver des projets modernes pour les jeunes, de réduire la durée du service militaire à 6 mois, de régulariser les jeunes du pré-emploi, et la promotion de l’investissement et l’entrepreneuriat en accompagnant 100 start-up.Interrogé sur la faisabilité de ses mesures et engagements, le candidat à la magistrature suprême, explique que « il s’agit en premier de faire un diagnostic profond de la situation, ce qui va permettre de mettre en place les mécanismes appropriés pour la concrétisation de ces objectifs.