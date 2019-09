En effet, depuis Tamanrasset, lors d’un meeting populaire organisé à la Maison de la culture, Belaïd est resté fidèle à la ligne politique du parti, «se refusant d’être une simple association ou autre entité à soutenir des candidats». Il a déclaré que sa candidature à la prochaine présidentielle « n’est nullement motivée par un désir de pouvoir ou d’argent, elle émane de son parcours de militant, en tant que citoyen appartenant à la génération de l’indépendance».

Il a affirmé que «l’élection est la seule solution pour faire face aux grands défis économiques posés par des circonstances politiques» en prônant, par ce moyen-là, «la poursuite de l’édification d’une Algérie basée sur de nouvelles approches économique et politique, avec la participation de tous».

Il a appelé, dans ce sens, les militants de sa formation politique à aller aux urnes et à contribuer à l’opération de surveillance de cette élection. Il a exhorté également tous les Algériens à faire preuve de patriotisme pour préserver l’avenir du pays, qui traverse une situation difficile, étant « le fruit d’agissements de personnes qui ont mal géré les biens et les deniers publics, et qui nous laissent aujourd’hui un très lourd passif. Des pratiques contre lesquelles le Front El Moustakbel n’a eu de cesse de mettre en garde», a-t-il dit.

Par ailleurs, le conférencier a rappelé les positions du parti s’inscrivant dans les revendications populaires, citant notamment, son engagement dans le processus de dialogue national, qui constitue «une solution et une voie idoine pour arriver à des élections où le dernier mot revient aux urnes». Il a évoqué aussi le soutien apporté à l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), même si quelques réserves ont été émises. A cette occasion, l’orateur a estimé que «l’Etat algérien dispose d’un grand potentiel de jeunes dans lequel il faut investir pour lui redonner l’espoir». Il a salué, au passage, le rôle de l’Armée nationale populaire qui a «accompagné le Hirak, depuis le début, et qui a su préserver la stabilité du pays», appelant, enfin, le peuple à rester solidaire de l’institution militaire.

Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que Belaïd avait décroché la 3ème place lors de la dernière présidentielle de 2014 (derrière Abdelaziz Bouteflika et Ali Benflis), devançant, ainsi, des candidats plus connus et ayant des parcours politiques plus riches. Cela dit, même s’il n’est pas donné parmi les favoris, il pourrait, tout de même, peser dans le jeu politique, si l’on se réfère à ses atouts.

Tout d’abord, sa formation politique, rappelons-le, est représentée dans l’ensemble des wilayas du pays, elle dispose d’une base militante - ce qui constitue un potentiel de voix - et jouit, jusque-là, d’une bonne expérience dans les opérations électorales (toutes natures confondues). En plus, ce jeune parti né dans le pluralisme et la maturité politique, peut se targuer d’être un parti clean qui pourrait charmer l’électorat et se substituer, ainsi, à ceux du pouvoir, éclaboussés par tous types de scandales, lesquels ne seraient sans doute pas sans effet sur les résultats du vote. Mieux encore, les circonstances actuelles ayant renversé l’uni-polarité sur l’échiquier politique national pourraient ouvrir la voie, grande ouverte, à des outsiders, laissant émerger, ainsi, un président peu probable jusque-là. L’exemple du voisin, la Tunisie, ou encore des pays européens (Autriche, Italie…) reste édifiant. Enfin, le jeu des tractations s’annonce de plus en plus évident pour le rendez-vous du 12 décembre prochain, lors duquel des formations comme le Front El Moustakbel, voire des candidats libres, pourraient jouer un rôle déterminant dans le choix du président de la République, lorsque l’on sait qu’en quelques jours, pas moins de 32 candidats ont retiré les formulaires de candidatures auprès de l’Anie.

Pour rappel, Abdelaziz Belaïd s’était déjà porté candidat à cette même élection lors des deux premières dates, à savoir, celle d’avril, annulée suite à la démission de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika et celle de juillet reportée face au rejet massif, par le peuple, à travers les manifestations du Hirak.