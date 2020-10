Abdelkader Hadjar n'est plus! Le moudjahid et ancien diplomate est décédé, mardi dernier, à l'âge de 83 ans. Né en 1937 à Tiaret, le défunt était un fervent défenseur du panarabisme. Il a, d'ailleurs, été ambassadeur d'Algérie dans les plus grandes capitales arabes. On cite, entre autres, Tripoli, Damas, Téhéran, le Caire et Tunis. Il est, d'ailleurs, en 1973, nommé à la tête d'une Commission nationale d'arabisation instituée au sein du Front de Libération nationale (FLN). Il restera un fervent partisan de la politique d'arabisation. Membre du FLN, il connaît très bien les arcanes de l'ex-parti unique, en ayant participé à toutes les «vagues» qu'il a connues. Il est élu député en 1997 et est chargé de la commission des Affaires étrangères. Au début des années 2000, après les grands changements qui ont touché le FLN, il quitte le comité central du parti en 2003. Il reprend alors sa carrière diplomatique dont l'apogée a été celle de représentant permanent de l'Algérie à la Ligue arabe. Celle-ci s'achève en 2019, en Tunisie où il y passe sept longues années. Il est décoré de l'Ordre de la République tunisienne pour ses efforts dans la promotion des relations algéro-tunisiennes. Depuis ce dernier poste diplomatique, il s'était retiré de la vie politique. Il avait été hospitalisé, il y a une quinzaine de jours, après des problèmes de santé. Mais ses proches avaient rassuré, indiquant que son état ne suscitait pas d'inquiétude. Mais ces derniers jours, sa santé c'est dégradée. Il a fini par rendre l'âme le 13 octobre 2020.