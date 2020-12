Le président de la République a été reçu, hier, à son arrivée à l'aéroport militaire de Boufarik, par le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président du Parlement, Slimane Chenine, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha. «L'éloignement du pays est très difficile surtout lorsqu'on a des responsabilités», a déclaré le chef de l'Etat souhaitant tout le bien au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An.

Il a également espéré un hiver clément, notamment pour les personnes vulnérables, les assurant que l'Etat et toutes ses institutions, dont l'Armée nationale populaire, demeurent à leurs côtés. Enfin, il a émis le voeu que l'année 2021 soit une année plus prospère que 2020.