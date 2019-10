Abdelmalek Boudiaf s’est présenté de nouveau, hier, devant les enquêteurs de la Cour suprême. Sous contrôle judiciaire depuis août dernier, le nom de l’ex-ministre de la Santé figure dans plusieurs dossiers. Selon les médias, il a été entendu, dans un premier temps, en juillet dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la Gendarmerie nationale, concernant ses relations avec un homme d’affaires, bien connu sur la place d’Alger et patron d’un groupe immobilier.

Les liens entre les deux hommes qui remontent plus à l’époque où Boudiaf était wali d’Oran, ville où l’homme d’affaires avait lancé de grands chantiers, ont été passés au peigne fin.

Abdelmalek Boudiaf est aussi cité dans l’affaire Hamel, l’ex-patron de la police.

L’enquête sur l’affaire Hamel a mis en cause, en plus de Abdelmalek Boudiaf, quatre walis pour, notamment octroi de foncier et avantages de façon illégale à Hamel et à sa famille. Il s’agit de Abdelkader Zoukh, Abdelghani Zalène, Abdelkader Kadi et Zoubir Bensebane, dont les dossiers ont tous été transmis à la Cour suprême pour examen.

Plusieurs promoteurs immobiliers sont également impliqués dans ces affaires et attendent leur tour pour être auditionnés. Dans cette affaire, il est question de soupçons de détournement de foncier et d’enrichissement illicite dont est impliqué le général-major à la retraite Abdelghani Hamel, placé en détention provisoire à la prison d’EL Harrach.

Toute la famille Hamel, faut-il le préciser, est actuellement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Le nom de Abdelmalek Boudiaf a aussi été cité dans l’affaire Kamel El Bouchi, le principal accusé dans le scandale des 701 kg de cocaïne saisis à Oran. C’est l’un des mis en cause lors du procès de Kamel Chikhi dans sa première affaire liée aux livrets fonciers, un ex-subdivisionnaire de l’urbanisme, qui a affirmé ne pas connaître El Bouchi, mais que c’est «l’ex-ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf qui m’a appelé pour aller le voir». Abdelmalek Boudiaf, lui, affirme n’être mêlé à aucun dossier de corruption. Dans une déclaration, publiée il y a plusieurs semaines sur un site électronique, l’ancien ministre de la Santé qui a assuré avoir «travaillé loyalement au service du pays», a démenti avoir un lien avec l’affaire des 701 kilos de cocaïne ou avec son principal accusé Kamel El Bouchi. «Je suis une personne propre et j’ai travaillé au service de mon pays et tout ce qui est publié ici et là n’est que mensonge. Ils nous ciblent nous avec nos familles, mais ces gens doivent savoir que nous avons de l’honneur», a dit Abdelmalek Boudiaf. «Propre» ou pas, ce sera à la justice seule de se prononcer.