Abdenour Tafoukth a été installé, hier, comme nouveau président de l’Assemblée populaire communale de Béjaïa par intérim, à la faveur d’une réunion des élus de ladite assemblée à la salle des réunions de la commune de Béjaïa. Il aura à charge, apprend-on de source sûre, de gérer les affaires de la commune de Béjaïa dans l’attente du verdict final dans l’affaire de justice impliquant l’ancien maire Hocine Merzougui et son adjoint. Une nouvelle composante de l’exécutif communal sera annoncée, prochainement, ajoute la même source. L’évolution de la situation au niveau des commandes de l’Assemblée populaire de la commune de Béjaïa a été rendue possible, à la faveur de l’application à la lettre de l’article 43 de la loi 10-11 du Code communal. En présence du chef de la daïra de Béjaïa, le directeur de la réglementation à la wilaya, le secrétaire général et les élus de l’APC, le nouveau président a été installé par intérim, jusqu’à ce que la justice tranche définitivement sur l’affaire de son prédécesseur, dont il est opposant depuis plusieurs mois. Dans une déclaration, le nouveau maire par intérim s’est montré optimiste, invitant l’ensemble des élus et la population de Béjaïa à lui prêter main forte pour sortir la commune de sa léthargie. Conscient de la lourde tâche qui l’attend, le nouveau maire par intérim affirme être en mesure d’y remédier. Cette évolution au niveau des commandes de la commune de Béjaïa est porteuse d’espoir, comme l’atteste cette présence massive des citoyens devant le siège de la commune au moment même où l’on procédait à l’installation. Une installation qui reste cependant contestée par certains élus, qui estiment que l’application de l’article 40 du Code communal serait la plus indiquée dans ce cas de figure, puisque la décision de justice n’est pas définitive. Dans ce cas de figure, explique-t-on, le maire suspendu devrait être aremplacé par l’un des ses adjoints, qu’il désignerait lui-même. Bref, la sentence est prononcée. Elle reste cependant provisoire et dépend du verdict qui sera tôt au tard prononcé par le tribunal de Kherrata dans cette» affaire de dilapidation des biens publics, objet de poursuites du désormais ex-maire de Béjaïa et son adjoint chargé de la culture. Leur placement sous contrôle judiciaire est à l’origine de la désignation du nouveau maire par intérim, Tafoukth, élu deuxième sur la liste majoritaire FFS, lors de la dernière élection locale et qui a claqué la porte de l’exécutif par opposition à la politique et la gestion du maire suspendu. Il y a lieu de rappeler que le wali de Béjaïa a procédé, dimanche dernier, à la suspension du P/APC de la commune du chef-lieu, Abdelaziz Merzougui, qui fait l’objet de poursuites judiciaires et a été placé, ainsi que son premier vice-président Y.Kadri sous contrôle judiciaire au début du mois de janvier par le tribunal de Kherrata. Les deux mis en cause, d’autres élus de l’APC, ainsi que quelques fournisseurs avaient été convoqués par le juge d’instruction près le tribunal sus-cité, dans le cadre d’une affaire liée à la gestion du comité culturel de la commune. La décision de mise sous contrôle judiciaire du maire et de son premier adjoint s’ajoute à la désapprobation de pas moins de 21 élus, de différentes tendances, qui ont refusé de travailler avec l’édile communal dans une déclaration rendue publique, quelques jours auparavant. C’est sans doute sur cette base qu’«il a été officiellement saisi de la décision de sa suspension et ce, jusqu’à la fin des poursuites judiciaires dans l’affaire. le Front des forces socialistes avait réagi le même jour pour dénoncer ce qu’il qualifie d’«agissements autoritaires du wali de Béjaïa contre les maires de la wilaya comme représailles pour leur position politique hostile au pouvoir. La section locale du FFS a appelé, pour sa part, à un rassemblement de protestation, samedi prochain, devant le siège de la wilaya.