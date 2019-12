Une femme a été mortellement percutée par un camion à l’entrée du lycée Houari Boumediene en plein centre-ville de Bouira. Cet accident vient reposer avec acuité le problème de l’inexistence de ralentisseurs aux abords des établissements scolaires. Enlevés à l’occasion d’une visite de l’ex-directeur général de la Sûreté nationale, aujourd’hui en prison, ces ralentisseurs sont plus que nécessaires pour sauver des vies humaines. Cet accident succède à plusieurs autres déjà enregistrés au chef-lieu. Ces accidents, qui ont fait réagir les parents, reposent le problème de la sécurité autour des établissements scolaires, surtout ceux qui longent des voies à grande circulation. Malgré les maints cris de détresse, les autorités continuent à faire la sourde oreille quant à la mise en place de ralentisseurs. La présence en permanence de policiers autour n’arrive toujours pas à dissuader les chauffards et les imprudents. « Il faut installer des ralentisseurs. Nous nous sommes plaints plusieurs fois mais chacun renvoie la balle vers l’autre», nous affirmera un parent venu surveiller sa fille. «Moi j’ai le temps pour accompagner ma petite-fille, mais d’autres n’ont pas cet avantage», ajoutera ce retraité. Il faut préciser que les enfants à la sortie des écoles, vont dans tous les sens. «Ils n’en font qu’à leur tête après plusieurs heures passées sur le banc de la classe», nous précisera un préposé au portail d’une école primaire de la ville. Les ralentisseurs restent l’unique solution, immédiate, si on ne veut pas assister à d’autres catastrophes. Un autre phénomène participe à l’insécurité autour des établissements scolaires. Des gangs viennent aux heures de sortie semer la pagaille devant les lycées. Ces groupes, composés en partie d’exclus, viennent bomber le torse devant d’anciens camarades de classe.

Cette façon de faire n’est pas toujours du goût des lycéens qui n’hésitent pas à en venir aux mains, d’où des batailles rangées. La présence policière n’est hélas plus dissuasive, d’où la nécessité de recourir à d’autres moyens plus radicaux pour éradiquer ce phénomène. La situation est d’autant plus grave qu’elle concerne même les collégiens. Les cancres intimident les plus volontaires et pour asseoir leur autorité, ils font appel à des étrangers pour tenter de faire peur aux autres élèves et parfois même aux professeurs, les femmes surtout. Les associations de parents d’élèves ont une grande responsabilité dans cette dégradation généralisée de la situation.