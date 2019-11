Le tribunal de Bab El Oued (cour d'Alger) a acquitté, ce matin, cinq jeunes arrêtés lors des marches populaires pour « atteinte à l'unité nationale ». Le juge a prononcé, aux première heures de la journée, un verdict acquittant cinq jeunes placés en détention provisoire pour «port d'emblème autre que l'emblème national » lors des marches populaires. Le tribunal de Sidi M'hamed avait, lui, rendu, hier, un verdict d'une année de prison ferme, dont six avec sursis, assortie d'une amende de 30, 000 DA, à l'encontre de 21 jeunes et un autre verdict de six mois de prison ferme assortie d'une amende de 20, 000 Da à l'encontre de six autres jeunes pour « atteinte à l'unité nationale ». Une autre audience a été programmée pour le lundi prochain afin de statuer sur les dossiers de 20 autres jeunes poursuivis pour les mêmes charges, dont neuf sont placés sous contrôle judiciaire et 11 en détention provisoire.